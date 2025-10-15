Vito Quiles mantiene su acto en la UAB a pesar de no tener permiso

El comunicador de extrema derecha Vito Quiles, que ha ejercido de jefe de pensa de Alvise Pérez y fue el número 57 en su lista a las elecciones europeas, mantiene previsto para mañana jueves su acto en la Universitat Autònoma de Barcelona, pese a la negativa de esta institución, que asegura no haber recibido ninguna solicitud. Con la intención de replicar las charlas que protagonizaba el americano Charlie Kirk, Quiles se propone recorrer las universidades españolas.

Según fuentes de la UAB, la universidad no tiene constancia de que Quiles haya solicitado ningún permiso para realizar el acto, y subrayan que cualquier actividad que no sea de docencia o investigación necesita autorización expresa. La universidad mantiene que ha revisado todas las vías posibles en las que podría haber llegado la petición y que no han encontrado ninguna solicitud. De hecho, el gabinete de prensa ha enviado un correo a Quiles en el que se le emplaza a hacerles llegar la solicitud cursada y su eventual "respuesta positiva". Si no es el caso, instan al comunicador a que "se abstenga de realizar ninguna actividad en el campus de la UAB" por no tener "autorización explícita". El correo electrónico, afirman, no ha obtenido respuesta por parte de Quiles.

Visita

En este sentido, la universidad ha recordado que no pone trabas a la cesión de espacios a grupos que cumplan con los principios básicos de la democracia, pero que en el caso de Quiles ni siquiera han tenido la oportunidad de seguir el protocolo.

Por su parte, la organización estudiantil constitucionalista S ha acabat!, organizadora del acto, ha explicado a este diario que solicitaron a la Facultat de Comunicació la cesión de un espacio para el acto y que esta fue denegada. En este sentido, ha comunicado que mantienen la visita mañana jueves.

Protestas

El acto está previsto que empiece a las doce del mediodía en la plaza Cívica de la universidad, donde Quiles y miembros de S'ha Acabat! darán un paseo por la universidad para, según sus palabras, "mostrar la degradación" de la misma, enseñando "locales ocupados por grupos de extrema izquierda" así como pintadas "separatistas y marxistas". Desde S'ha Acabat! afirman que el acto "no se podrá celebrar con normalidad" y prevén que haya escraches y protestas "para intentar expulsarlos".

La UAB, de momento, no ha anunciado ninguna medida institucional –más allá de recordar que Quiles y S'ha Acabat! no han seguido la normativa–. Por su parte, la Plataforma Antifeixista UAB ha convocado al alumnado para "echar a Vito Quiles", al que han acusado de "enaltecer a los fascistas y ser portavoz de su discurso". En ocasiones anteriores, unos 200 estudiantes han tratado de impedir la celebración de actos similares.