Universidad
La Universitat Politècnica de València abre sede en el 'Silicon Valley' de China
El centro empezará a funcionar en el curso 2026-2027, tendrá capacidad para 2.000 estudiantes y ofertará cuatro grados del área de ingeniería y tecnología
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha inaugurado este miércoles el Instituto de la Universitat Politècnica de València (UPV) dentro de la Universidad de Beihang. Se trata de un proyecto pionero que une dos tradiciones universitarias "de excelencia" y simboliza "lo mejor de la relación entre España y China", según ha subrayado el ministro durante su visita al campus.
"Hoy abrimos una puerta que no se cerrará", ha dicho el ministro al inaugurar este nuevo campus en el marco de su visita a Hangzhou, conocida como el Silicon Valley de China por albergar, entre otras compañías, la plataforma de comercio digital Alibaba o la red social Tik Tok.
El Beihang Valencia Instituto Politécnico (BVPI), un hito "sin precedentes" en la historia de la educación española, según el Ministerio de Asuntos Exteriores, "marca un antes y un después" en la proyección internacional del sistema universitario español y supone una oportunidad única para consolidar nuestra presencia "en el competitivo marco asiático".
Acompañado de los rectores de la Politècnica de València y del de la Universidad de Beihang, Albares ha celebrado el conocimiento compartido y "esa vocación universal" de llegar a toda la humanidad, recordando que en estos momentos de grandes retos, oportunidades globales y transformaciones las respuestas deben ser globales.
Igualmente, en este contexto actual de complejidad internacional, ha querido recalcar que la cooperación universitaria es una inversión en los valores de la ciencia, la razón y el entendimiento para construir un progreso compartido.
También ha intervenido en el acto el rector de la Universitat Politècnica de València, José Esteban Capilla, quien ha señalado que este centro será "un punto de encuentro" para la innovación, que impactará en las dos comunidades y en el futuro global. Y la colaboración académica que hoy se pone en marcha será "referente" en el sistema universitario español, ha pronosticado.
Otra de las personas que ha tomado la palabra ha sido la secretaria autonómica de Universidades de la Generalitat Valenciana, Esther Gómez, quien ha expresado el compromiso de la Generalitat con estas iniciativas que "tienden puentes", asegurando que se trata de un ejemplo de colaboración institucional basado en la "excelencia científica y en la voluntad de avanzar en el conocimiento.
Este nuevo centro universitario español, que empezará a funcionar en el curso 2026-2027, tiene una capacidad para 2.000 estudiantes y oferta cuatro grados, seis másteres y cuatro doctorados en el campo de la ingeniería y la tecnología.
De acuerdo con el convenio suscrito entre ambos centros, el 30% de la docencia corresponde a la Politècnica de València y el 70% restante lo asumirá el profesorado de la Universidad de Beihang (que ocupa el puesto 101 en el listado de mejores universidades del mundo, según el ránking de Shangai), mientras que el reparto de beneficios será al 50%.
Según las universidades implicadas, el proyecto está diseñado para ser autosostenible desde el primer ejercicio completo, sin requerir financiación pública, y con un beneficio estimado neto de dos millones de euros anuales para la universidad valenciana, que se revertirán en becas para estudiantes españoles.
