La UIC tendrá en Barcelona un nuevo grado sobre matemáticas y ciencias de datos

El rector de la Universitat Internacional de Catalunya (UIC Barcelona), Alfonso Méndiz, ha anunciado que la Junta de Gobierno de la universidad ha aprobado el proyecto para desarrollar un nuevo grado en UIC Barcelona sobre matemáticas y ciencias de datos. Lo ha dicho durante la inauguración este miércoles el curso académico 2025-26 con un solemne acto en el Aula Magna de la universidad. Méndiz ha remarcado que el reto de este curso está en "transformar la sociedad a través de la educación superior. Y lo que nos caracteriza es el modo de hacerlo: nosotros queremos humanizar esa transformación”.
Para ello indica que la institución debe “proyectar nuestra misión en un mundo cambiante, adaptándonos a nuevas circunstancias sin dejar de ser lo que somos” apostando por una universidad global “que se concreta en cinco puntos: llevar a cabo una investigación de vanguardia enfocada a mejorar la vida de las personas y la sociedad; formar no solo buenos profesionales sino también personas con conciencia moral y sentido de responsabilidad ante la realidad contemporánea, mediante un diálogo interdisciplinar como el que se impulsa desde el Instituto de Cultura y Pensamiento (CIP); acercar la formación a las personas a lo largo de todas las etapas de la vida adulta; contar con estudiantes y docentes de distintas nacionalidades y culturas; e integrar las nuevas tendencias y las nuevas tecnologías en el proyecto educativo global de la Universidad".
En la lección inaugural, el director del Institut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) y catedrático de Electrónica e Ingeniería Biomédica del Departamento de Ingeniería Electrónica y Biomédica de la Universitat de Barcelona, Josep Samitier, ha destacado que la bioingeniería permitirá “aumentar nuestra capacidad de curar y de transformar el cuerpo humano, así como plantear el futuro de nuestra especie”.
Además, ha subrayado que la bioingeniería abre “un abanico de posibilidades para influir en el proceso de desarrollo humano, para crear terapias para el cáncer y enfermedades degenerativas, además de mejorar la sostenibilidad del planeta y de la vida humana más allá de la Tierra, estableciendo asentamientos humanos en la luna o marte de forma sostenible”.
Samitier, que ha animado a los estudiantes a formarse y a “hacerlo mejor" que sus predecesores, ha dejado claro que todos los avances deben ir acompañados de un desarrollo de la bioética. “En un futuro habrá que plantearse si queremos curar dolencias, evitar riesgos futuros o retrasar el envejecimiento. Esto implicará un gran debate social”, ha concluido.
Por su parte, Miquel Soriano, director general d’Universitats de la Generalitat de Catalunya, ha destacado que “UIC Barcelona se ha consolidado, en poco más de veinticinco años, como una universidad de referencia dentro del sistema universitario catalán, con una identidad propia muy marcada: el compromiso con la formación integral de la persona y la transmisión de valores propios del humanismo cristiano que dan sentido a la tarea docente e investigadora, materializando así el propósito que tenéis de humanizar la transformación de la sociedad".
La universidad cuenta con un 31% de alumnos matriculados procedentes de otros países y con 109 nacionalidades conviviendo en los dos campus, ubicados en Barcelona y Sant Cugat del Vallès. Asimismo, esta apertura al exterior se refleja en los 497 convenios de movilidad fruto de alianzas con universidades de otros países, que se traducen en un total de 52 dobles titulaciones internacionales en su oferta académica.
El curso pasado se registraron 320 publicaciones científica junto a 14 cátedras de empresa, 4 aulas de empresa, 15 familias de patentes vigentes, 23 grupos de investigación y 167 proyectos activos.
