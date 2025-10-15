Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Medioambiente

Siluros de más de dos metros llegan al tramo urbano del río Segre en Lleida

Los agentes sospechan que los peces invasores se han liberado ilegalmente

Preocupación entre los pescadores por el avance del siluro por los ríos españoles: "Es muy dañino y va a más"

Imagen de archivo de sirulos.

Imagen de archivo de sirulos. / Joan Puig

El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

A pesar de que la presa de Butsènit (ubicada a ocho kilómetros de la ciudad) tendría que frenar su expansión, siluros de más de dos metros han llegado al tramo urbano del río Segre en Lleida. Los agentes rurales sospechan que los ejemplares se han liberado ilegalmente, informa 3Cat.

El siluro, un depredador muy resistente a aguas fanganosas, fue introducido en los ríos de la Península en 1974 para la práctica deportiva, en concreto en el río Segre. Ahora es una preocupación dado que se han convertido en habituales de los ríos españoles: el Duero, el Ebro, el Pisuerga... incluso en el Guadalquivir. El Ministerio de Transición Ecológica reconoce que el pez tiene un fuerte impacto ecológico ya que altera de forma importante la "estructura trófica de los ecosistemas acuáticos" y es un depredador directo sobre "especies nativas, principamente de peces y macroinvertevrados". También impacta negativamente sobre los recursos pesqueros nativos. 

El aficionado a la pesca Edgar Romera, que se equipa como quien va a pescar en el alta montaña pero en realidad lo hace en plena ciudad de Lleida y por ocio, se instala diariamente bajo el Pont Vell. Este leridano ha sido testigo de primera mano que la presencia del pescado invasor en el tramo del Segre de la capital del Segrià. Hace cuatro años que capturó el primer ejemplar y, desde entonces, ha pescado otros de medidas diferentes, desde un metro y medio además de dos metros de longitud.

"Cuando encontré uno, pensé que era muy inusual, que alguien lo debía de haber dejado", explica Romera, que en lo que va de año ha pescado cinco de gran tamaño.

Los Agentes Rurales advierten que, al ser invasor, el siluro se tiene que sacrificar en caso de captura. Incumplirlo puede comportar multas de entre cien y 3.000 euros. Si se practica la introducción sin autorizar, las sanciones pueden alcanzar los 120.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
  2. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  3. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  4. Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
  5. Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
  6. La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
  7. El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
  8. Estado de los embalses hoy, 14 de octubre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos

El 52% de las carreteras españolas registran deficiencias graves

El 52% de las carreteras españolas registran deficiencias graves

Nicki Nicole lleva a Lamine Yamal al entrenamiento

Nicki Nicole lleva a Lamine Yamal al entrenamiento

El planeta vuelve a batir récord de concentración de CO₂ en la atmósfera mientras bosques y océanos pierden la capacidad de absorberlo

El planeta vuelve a batir récord de concentración de CO₂ en la atmósfera mientras bosques y océanos pierden la capacidad de absorberlo

Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: "Esperé cuatro años los resultados"

Antonio, afectado por fallos del cribado del cáncer de colon en Andalucía: "Esperé cuatro años los resultados"

La Policía Nacional avisa seriamente a la población del 'tabnabbing': "No dejes todas las ventanas abiertas"

La Policía Nacional avisa seriamente a la población del 'tabnabbing': "No dejes todas las ventanas abiertas"

El Govern destinará más de 27 millones para reparar los barrancos de las Terres de l'Ebre en cinco años

El Govern destinará más de 27 millones para reparar los barrancos de las Terres de l'Ebre en cinco años

Vito Quiles mantiene su acto en la UAB a pesar de no tener permiso

Vito Quiles mantiene su acto en la UAB a pesar de no tener permiso

El Constitucional ordena reabrir la investigación por la muerte de un joven hallado en el mar en Portbou en el 2020

El Constitucional ordena reabrir la investigación por la muerte de un joven hallado en el mar en Portbou en el 2020