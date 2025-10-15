Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Policía Nacional avisa seriamente a la población del 'tabnabbing': "No dejes todas las ventanas abiertas"

El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con apariencia similar

Desarticulan un grupo criminal que realizaba estafas en el territorio nacional desde Barcelona y L'Hospitalet

Cuidado: con esta estafa te pueden robar todo el dinero de la cuenta corriente en menos de un minuto

Manuel Ibáñez

La Policía Nacional ha aprovechado su presencia en redes sociales, donde puede llegar de manera masiva a los usuarios, para enviar un aviso a la población. En concreto se refiere al denominado "tabnabbing", que se trata de "un tipo de phishing, que aprovecha precisamente esas ventanas que tienes abiertas e inactivas". ¿En qué consiste exactamente? "El ciberdelincuente cambiará alguna de esas webs que tú mismo has abierto por una copia maliciosa con apariencia similar", detalla. El problema llega "cuando regresas a alguna de esas pestañas y con excusas, como por ejemplo que la sesión ha caducado, te pueden pedir contraseñas e información personal o bancaria, que puedes llegar a facilitar al pensar que estás en la web que tú mismo has abierto". El robo ya se ha producido.

¿Y cómo podemos evitarlo? "Con un pequeño gesto, que implica un cambio de hábito", afirma la Policía Nacional. Por un lado, aconsejan, "mantén abiertas solo las ventanas que estés utilizando y cierra todas las demás". Muchas veces abrimos y abrimos y vamos acumulando pestañas sin darnos cuenta. Y por otro lado, "comprueba la URL de las webs que te vuelvan a solicitar tus datos" y, ante la mínima sospecha, cierra y no compartas nada.

¿Qué es el phishing?

El phishing es una técnica de ciberataque que busca obtener información confidencial de los usuarios, simulando ser una entidad confiable a través de medios electrónicos. Este término se origina de la palabra inglesa "fishing", que significa "pescar", simbolizando cómo los atacantes "pescan" credenciales sensibles engañando a los usuarios.

@policia 💻¿Sueles tener muchas #ventanas abiertas al mismo tiempo en tu navegador?🤔 ⚠️¡Cuidado!⚠️➡️ podrías ser víctima del #tabnabbing ¿Sabes lo que es? Te lo explicamos ☝🏼 #ciberseguridad #consejos #phishing #policia #policianacional ♬ Timeless - Franksille

El método más común de phishing se realiza vía correo electrónico. Los ciberdelincuentes envían mensajes que aparentan ser de organizaciones legítimas, como bancos o servicios de correo, instando a las víctimas a proporcionar datos personales, números de tarjetas de crédito, o contraseñas. Además del correo, existen otras modalidades de phishing que explotan diferentes canales y técnicas de ingeniería social.

