Joan Ventura Ustrell, consejero general de Àltima: “Hasta hoy la incineración era un proceso industrial y muy frío, ahora las familias puedan estar presentes de una forma más amable”
Un nuevo servicio audiovisual, pionero en el sector funerario, permite personalizar el momento de la incineración para generar un ambiente más relajado
Alba León
La muerte es una fase inevitable de la vida y las ceremonias fúnebres son nuestra forma de honrarla. Estos ritos son diferentes en cada cultura, según las costumbres de cada lugar. Sin embargo, la forma en la que nos despedimos de nuestros difuntos ha ido evolucionando, las ceremonias son cada vez más personalizadas e incluyen elementos como la tecnología, que ayudan a generar un entorno más acogedor y relajado.
Aunque es una decisión muy personal y que depende de cada familia, en España la incineración se ha consolidado como la opción mayoritaria en las grandes ciudades, donde ya supera un 60% de los casos. En este contexto, Àltima, con más de tres siglos de trayectoria y presencia en 400 municipios de Catalunya y Baleares, ha reforzado su apuesta por la innovación para responder a las nuevas formas de entender la despedida. Joan Ventura Ustrell, consejero delegado de Àltima asegura que “hasta hoy, la incineración era un proceso industrial y muy frío, que las familias puedan estar presentes de una forma más amable contribuye a un sentimiento de mayor confort y acompañamiento”.
Nuevo servicio pionero en España
Tanto en el Tanatori-Crematori de Figueres (Girona) como en el de Terrassa (Vallès Occidental), Àltima ha implementado un nuevo servicio audiovisual para las incineraciones, pionero en el sector funerario español, que aplica la tecnología audiovisual más innovadora para acompañar a las familias.
Mediante la proyección de imágenes de ambientes naturales con realidad virtual inmersiva y acompañadas de música, las familias esperan en una sala a la introducción del féretro, antes de la cremación, para despedirse en un ambiente más calmado y personalizado. Además del sistema de proyección y sonorización, también se ha instalado un sistema de laminado en los cristales de la sala de introducción del féretro.
De este modo, ofrecen una proyección óptima y cómoda del ambiente seleccionado por las familias. “Un servicio de estas características permite que los seres queridos del difunto puedan vivir la incineración de una forma amable y permite, además, iniciar el proceso de duelo en un contexto de relajación y respeto”, explica Ventura.
Este servicio no supone un coste adicional para la familia, lo que permite personalizar al máximo la despedida del difunto sin tener que preocuparse por un gasto adicional. En el momento de preparación previa del servicio, la familia y amigos pueden decidir, junto con un asesor, qué imágenes y música quieren para el momento de la despedida. Entre las temáticas que pueden escoger están: mar, cielo, universo, río o bosque.
Se trata de una iniciativa que ha recibido una acogida muy positiva. Nueve de cada diez personas que ya han vivido la experiencia valoran positivamente el hecho de poder acompañar a sus seres queridos de una forma amable y pudiendo escoger el ambiente de esta despedida. Y es que, innovaciones como esta permiten reforzar los factores de acompañamiento, personalización, sentido simbólico y generar un espacio emocional para el adiós. De este modo, se puede convertir un espacio frío y desconocido, en un entorno más agradable para que las familias recuerden al difunto con calma.
Esta iniciativa llega en un momento de transformación en el sector funerario en España, así lo refleja el Estudio 2024 elaborado por Sigma Dos para el Observatorio de los Servicios Fúnebres. Según la investigación, realizada a partir de 2.150 entrevistas en toda España, la mayoría de los ciudadanos no solo considera los servicios funerarios esenciales para la sociedad, sino que afirman que deberían de ser más personalizados, sostenibles y accesibles.
La tecnología y la innovación en el futuro de los tanatorios
La forma en la que nos despedimos de nuestros seres queridos tras su fallecimiento está en un proceso de constante cambio. Las ceremonias fúnebres son un rito cada vez más personalizado, con elementos nuevos, como la tecnología y el reconocimiento de la identidad digital. Una combinación única que llega para aportar “confort y acompañamiento” y "favoreciendo que los sentimientos se vuelquen en la despedida y el recuerdo, y no en el proceso”, asegura el consejero delegado de Àltima.
En este contexto, el futuro de los tanatorios seguirá en constante evolución, asevera Ventura, para adaptarse a las nuevas demandas de la sociedad. Un claro ejemplo de ello es la implementación de columbarios digitales en el espacio “Memorial de la Luna” en el Tanatorio de Vilanova i la Geltrú (Barcelona)”. Como ya adelanta Ventura, “estos columbarios, dotados de pantallas led de última generación, permitirán a las familias una personalización audiovisual de los mismos mediante la proyección de videos y fotografías con convertirán el columbario en un lugar de homenaje a sus difuntos”.
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo
- Los narcos usan técnicas de cultivo avanzadas para triplicar la producción de marihuana en Catalunya
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre