Los médicos andaluces proponen pagar mamografías a 100 euros en su plan de choque para paliar la falta de radiólogos

El plan de choque del cribado de cáncer de mama de la Junta de Andalucía valorado en 12 millones de euros se tambalea. Entre las medidas anunciadas, la contratación de más personal se posicionaba como una de las principales. En concreto, Juanma Moreno habló de un aumento de hasta 65 radiólogos en los próximos años, sin embargo, Salud ha asumido que va a ser "muy difícil" alcanzar esa cifra de contrataciones por falta de profesionales en la bolsa de empleo. Por ello, se activará próximamente una convocatoria en el Hospital Virgen del Rocío.

Ante este escenario, el presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM), Alfonso Carmona, propuso el pasado viernes en una reunión mantenida con el presidente del ejecutivo autonómico establecer un precio que de forma excepcional pagaría el SAS a los radiólogos por las mamografías que se realicen para solventar esta crisis sanitaria. "Ahora el coste de una mamografía se calcula que es de 4,50€ brutos. Un precio asquerosamente bajo. Nosotros proponemos que para paliar esta crisis los médicos de la sanidad pública cobren entre 100€ y 150€ por cada mamografía que se hace en horario extraordinario. Así habría más radiólogos dispuestos y el problema se solucionaría en menos tiempo y con una menor inversión", asegura a este periódico Carmona, quien avanzó este fin de semana su propuesta en una entrevista en la Cadena SER.

Auditorías, procesos de detección precoz con Inteligencia Artificial, un nuevo consejero, el incremento del 10% de la plantilla o el refuerzo en cribados de cáncer mama, de colón y cuello de útero son algunas de las principales medidas que Moreno anunció el pasado 8 de octubre con el objetivo de frenar una crisis en pleno curso electoral. Ahora, la Junta admite las dificultades para alcanzar ese porcentaje de profesionales. Tal como ha podido saber este periódico, hasta ahora el Virgen del Rocío solo ha podido contratar a una nueva radióloga que se incorporará, por el momento, a media jornada. Salud confirma que se va a activar una convocatoria abierta para contratar a más profesionales.

Para el CACM, la solución a esta crisis sanitaria no solo pasa por aumentar la plantilla. "Si hay más radiólogos, fenomenal, pero ni con esas se va a solventar este problema, que es gravísimo", ha puntualizado Carmona. De acuerdo con la institución que representa a los médicos andaluces, la solución pasa por transformar el modo en el que los profesionales de la pública cobran ls horas extra hasta que esta crisis puntual "se solucione". El pasado 9 de octubre, durante una reunión mantenida con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, y el consejero de Presidencia, Antonio Sanz, Carmona sugirió que el SAS pagara hasta 150 euros por cada mamografía que se hiciera en horario extra.

Según fuentes de UGT en el Virgen del Rocío, actualmente los profesionales de Radiología están "sobrecargados" de trabajo para acelerar el ritmo de los informes de las mamografías. Ante este escenario, Carmona expone la siguiente situación: "Ahora se está pidiendo a los radiólogos que trabajen sábados y domingos para hacer mamografías. En este caso, cobran horas extra, que el SAS las paga a uno 28 euros y, en caso de tener más de 55 años entran en el contrato de continuidad asistencial y entonces se cobra 50 euros la hora".

El CACM propone que se "transforme" de forma puntual el sistema de los hospitales públicos para estimular el trabajo de los radiólogos ante la falta de profesionales: que cobren entre 100 y 150 euros por mamografía en vez de cobrar horas extra por un valor de entre 28 y 50 euros

Desde el CACM proponen que se "transforme de forma temporal" el sistema de los hospitales públicos -donde no se paga a los médicos por procesos, sino por contrato por horas- y ante la falta de radiólogos, paguen hasta 150 euros por cada mamografía. "Esta medida es mucho más barata que contratar a un radiólogo, porque ahora no los hay y eso es un problema tremendo", insiste.

"A Moreno le pareció una buena idea, como si fuera la primera vez que sopesaba esta propuesta. Hasta ahora solo se planteaba el aumento en contratación y son dos cosas diferentes: nosotros estamos proponiendo una alternativa para abordar una situación puntual, mientras que el incremento de plantilla es una medida a medio plazo que también es necesaria", señala.

"Es más rápida y supone menos gasto"

La medida que propone el CACM tiene dos objetivos: por una parte, incentivar el trabajo de los radiólogos y pagarles un precio "justo" por el esfuerzo extra que están llevando a cabo estas semanas. "Si se paga más habrá más radiólogos, porque si a un profesional que está hasta arriba de trabajo le pides un esfuerzo adicional, tienes que pagarle cada prueba", ha comentado el presidente del CACM.

Además de la "estimulación" a los profesionales, Carmona subraya que se trata de una alternativa "más rápida, mejor y que supone menos gasto" para el plan de choque de la Junta de Andalucía. "Estamos hablando de unas 2.000 mamografías, si se pagan a 100 euros cada una, entonces serían unos 200.000 euros de inversión", puntualiza a lo que añade: "Luego ya se comprarán ecógrafos mejores, primero incentiva a los profesionales para que se agilice la información que necesitan las pacientes". De acuerdo con Carmona, de esta forma se estaría "ahorrando dinero" que podría destinarse "a otros asuntos".

Carmona recalca la importancia de aumentar las plantillas aunque "no solo en Radiología", pero para ello incide en la mejora de las condiciones de los profesionales. "Los profesionales, como en cualquier sector, buscan promoción y dinero. No vamos a descubrir la pólvora, que se pague más a los médicos y ya verán como se van muchos menos", ha sentenciado.

Más allá de la crisis: mamografías a más de 40€

De acuerdo con Rafael Ojeda, delegado del Sindicato Médico Andaluz (SMA), hasta el pasado mes de mayo, el coste era de 3,60€ euros brutos por el informe de la mamografía. "Después de las protestas que se hicieron, desde junio tienen un coste de 4,50€ brutos", añade. En cuanto a la demora de lectura, en el Hospital Virgen del Rocío es de un mes, según el SMA.

Cuando un médico tiene hacer informes de mamografías fuera de su horario habitual lo hace bajo un contrato de continuidad asistencial o con un contrato de horas extra, dependiendo de la experiencia del profesional. "De esta manera no estimulas nada, porque le das lo mismo a un médico que hace dos como al que hace siete mamografías", argumenta Carmona.

Por ello, desde el CACM sostienen que el valor de la mamografía, más allá de la medida puntual para solventar el problema en el cribado, debería aumentar en los conciertos público-privados. La Junta tenía planificado contar en otoño con un macroconcierto de 200 millones para derivar pruebas diagnósticas a clínicas privadas que tuvo que paralizar y que está reconvirtiendo en contratos provinciales. Según esta última propuesta de concierto, el SAS pagaría 46,81 euros por cada mamografía que se externalizara a una clínica privada.