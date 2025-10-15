Los Mossos dispersan a porrazos a los manifestantes en la estación de Sants tras la marcha en favor de Palestina

Los Mossos d’Esquadra han disuelto a golpes de porra a los manifestantes que quedaban en los alrededores de la estación de Sants. Los jóvenes, posteriormente, se han dirigido al parque de la Espanya Industrial para volver más tarde a la plaza de los Països Catalans y participar en la manifestación de la tarde en favor de la paz en Gaza y de la ruptura de relaciones con Israel.

La tensión ha comenzado cuando la marcha ha llegado a la plaza de Joan Peiró, detrás de la estación, momento en que un grupo ha atacado un restaurante de comida rápida y las furgonetas antidisturbios se han activado. Los jóvenes han lanzado objetos y vallas de una obra cercana, y los vehículos policiales han tenido que retroceder. Los manifestantes han intentado irrumpir en la estación y han cruzado contenedores y vallas para dificultar el paso de las furgonetas, que finalmente han conseguido dispersar al grueso de los jóvenes.

Carreras y lanzamientos

Se han producido carreras por las calles adyacentes y más lanzamientos. Un cordón policial ha blindado en todo momento la entrada a la estación. Antes de llegar a Sants, un pequeño grupo también había atacado otro restaurante de comida rápida en la calle de Tarragona.

Hasta ese momento, la marcha había sido pacífica. Cientos de jóvenes habían cortado primero la Gran Via a la altura de la calle de Aribau. Los vehículos que circulaban han quedado completamente detenidos, en presencia de la Guardia Urbana y de los Mossos d’Esquadra. Poco a poco, los coches y autobuses han ido dando marcha atrás y se han desviado por las calles adyacentes. Los manifestantes han avanzado por la Gran Via y luego han subido por la calle de Entença. Han pasado por la calle de Tarragona hasta llegar a la estación de Sants, donde por la tarde está convocada una nueva manifestación.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes estudiantes, llevaban una gran pancarta con el lema “Contra l'imperialisme genocida. Palestina lliure”.

Tercer alto al

“El Gobierno y los soldados israelís siguen matando al pueblo palestino; los corredores humanitarios siguen cerrados a día de hoy, y la gente está dispuesta a continuar las movilizaciones”, ha asegurado en declaraciones a los medios Montse Sànchez, secretaria de Acción Sindical de la CGT de Catalunya.

Sànchez ha afirmado que hay “muchísima gente, muchísima gente joven” que se ha sumado a la convocatoria de huelga porque “hay motivos de sobra”. “Es el tercer alto el fuego que oímos. Lo que queremos es que el ejército israelí y todas las empresas que están allí como buitres esperando se marchen de Palestina y dejen al pueblo palestino caminar libre”, ha añadido, al tiempo que ha pedido al Gobierno central que el embargo de armas “sea real”. A su juicio, el decreto “tiene muchos vacíos, mucha letra pequeña”. “Hay muchas formas de seguir vendiendo armamento a países terceros. Que se rompan de una vez por todas las relaciones diplomáticas y que haya un embargo real”, ha insistido.