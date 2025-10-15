Huelga por Palestina
Más de 7.000 estudiantes se manifiestan en Barcelona para exigir el fin a las relaciones con Israel
Convocados por el Sindicato de Estudiantes, los jóvenes han enmarcado su protesta en la jornada de huelga general por Palestina convocada por la CGT
Plan de paz para Gaza, en directo: última hora del acuerdo de Trump, bombardeo de Israel y entrega de rehenes
Miles de estudiantes -unos 7.300 según cifras de la Guardia Urbana- se han movilizado este miércoles en Barcelona para exigir que el Gobierno central y otras instituciones pongan fin a las relaciones con Israel, y para llamar al boicot contra ese país, en el marco de la jornada de paros y movilizaciones por la situación en Gaza. Tras una mañana de huelga convocada por sindicatos de trabajadores -de 24 hora por la CGT y paros de dos horas por turno por CCOO- y estudiantiles, que ha provocado complicaciones en la movilidad en las carreteras catalanas, con cortes en algunas de las vías más transitadas como la AP-7 o la Ronda Litoral, el foco de la protesta estudiantil se ha concentrado al mediodía en la plaza Universitat (la convocataria era a las 12).
Blandiendo banderas palestinas, los concentrados en esta céntrica plaza barcelonesa han coreado lemas como “No es una guerra, es un genocidio”, “Viva la lucha del pueblo palestino” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, los mismo cánticos que repieron en las manifestaciones estudiantes también por la causa palestina celabradas hace pocos días, los días 2 y 3 de octubre, en el mismo enclave.
Dirección a Sants
Con una gran pancarta que decía “Embargo de armas integral y fin de las relaciones con Israel”, la manifestación ha partido al mediodía de la plaza Universitat y ha avanzado por la Gran Via en dirección a la estación de Sants.
Los manifestantes han hecho un llamamiento al boicot a las empresas con vínculos con Israel, además de reclamar medidas sancionadoras: “¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel”, han coreado los estudiantes.
"Pararlo todo"
En el manifiesto de la movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por plataformas de defensa de Gaza como “Prou Complicitat amb Israel” (“Basta de Complicidad con Israel”), reclaman “pararlo todo” en una “huelga general por Palestina” para denunciar “el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino”.
La manifestación se enmarca en la jornada de paros y protestas de este 15 de octubre en toda España para denunciar la situación en Gaza, una movilización que se ha mantenido a pesar del reciente alto el fuego.
Seguimiento desigual en las universidades
La Universitat de Barcelona (UB) ha cerrado este miércoles por la mañana accesos a algunas de sus facultades "por motivos de seguridad" con motivo de la huelga general por Palestina y para evitar desperfectos. Fuentes de la universidad han explicado a Europa Press que están cerradas las facultades del Raval, la Central de plaza Universitat, la de Economía y Empresa, la de Bellas Artes y la de Educación y Psicología.
Las facultades de Física y Química y la Medicina y Ciencias de la Salud y Enfermería tienen suspendida la actividad académica pero los edificios están abiertos, y las mismas fuentes señalan que el resto de facultades de la UB "funcionan con normalidad". Por otro lado, fuentes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) explican que sus campus se han abierto con normalidad y "sin incidentes" y que, a primera hora de la mañana, el 78% de las clases previstas en la UPF se han hecho de forma habitual.
Sin actividades evaluables
La universidad pidió este martes al profesorado que este miércoles no hubieran actividades evaluables.
Fuentes de la UAB han confirmado la presencia de piquetes dentro de del campus y en los accesos a las facultades, y han explicado que no se han suspendido las clases ni se ha cerrado ningún centro, si bien se están haciendo "pocas clases, con menor afluencia de estudiantes".
La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha informado de la presencia de piquetes en dos campus de la Universitat de Girona (UdG), si bien se ha podido acceder con normalidad, mientras en la Universitat de Lleida (UdL) no ha habido "incidencias destacables" más allá de una concentración en el rectorado sin afectación en la actividad docente ni laboral.
En la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, unos 20 estudiantes han pasado la noche sin incidentes, y ha habido piquetes a lo largo de la mañana que han parado algunas clases; por lo generla, ha habido menos asistencia de estudiantes.
La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU), ambas en Barcelona, han funcionado con normalidad.
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre
- La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
- El Ministerio de Justicia rechazó registrar operaciones en las que intervino el notario investigado por estafa a ancianas
- Estado de los embalses hoy, 14 de octubre, en Catalunya: Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos