Más de 7.000 estudiantes se manifiestan en Barcelona para exigir el fin a las relaciones con Israel

Miles de estudiantes -unos 7.300 según cifras de la Guardia Urbana- se han movilizado este miércoles en Barcelona para exigir que el Gobierno central y otras instituciones pongan fin a las relaciones con Israel, y para llamar al boicot contra ese país, en el marco de la jornada de paros y movilizaciones por la situación en Gaza. Tras una mañana de huelga convocada por sindicatos de trabajadores -de 24 hora por la CGT y paros de dos horas por turno por CCOO- y estudiantiles, que ha provocado complicaciones en la movilidad en las carreteras catalanas, con cortes en algunas de las vías más transitadas como la AP-7 o la Ronda Litoral, el foco de la protesta estudiantil se ha concentrado al mediodía en la plaza Universitat (la convocataria era a las 12).

Blandiendo banderas palestinas, los concentrados en esta céntrica plaza barcelonesa han coreado lemas como “No es una guerra, es un genocidio”, “Viva la lucha del pueblo palestino” o “Desde el río hasta el mar, Palestina vencerá”, los mismo cánticos que repieron en las manifestaciones estudiantes también por la causa palestina celabradas hace pocos días, los días 2 y 3 de octubre, en el mismo enclave.

Dirección a Sants

Con una gran pancarta que decía “Embargo de armas integral y fin de las relaciones con Israel”, la manifestación ha partido al mediodía de la plaza Universitat y ha avanzado por la Gran Via en dirección a la estación de Sants.

Manifestación en plaza de la Universitat de Barcelona, este miércoles. / Nazaret Romero / ACN

Los manifestantes han hecho un llamamiento al boicot a las empresas con vínculos con Israel, además de reclamar medidas sancionadoras: “¿Dónde están? No se ven las sanciones a Israel”, han coreado los estudiantes.

"Pararlo todo"

En el manifiesto de la movilización, convocada por el Sindicato de Estudiantes y apoyada por plataformas de defensa de Gaza como “Prou Complicitat amb Israel” (“Basta de Complicidad con Israel”), reclaman “pararlo todo” en una “huelga general por Palestina” para denunciar “el genocidio, el colonialismo, la ocupación militar y el apartheid impuestos por Israel al pueblo palestino”.

La manifestación se enmarca en la jornada de paros y protestas de este 15 de octubre en toda España para denunciar la situación en Gaza, una movilización que se ha mantenido a pesar del reciente alto el fuego.

Seguimiento desigual en las universidades

La Universitat de Barcelona (UB) ha cerrado este miércoles por la mañana accesos a algunas de sus facultades "por motivos de seguridad" con motivo de la huelga general por Palestina y para evitar desperfectos. Fuentes de la universidad han explicado a Europa Press que están cerradas las facultades del Raval, la Central de plaza Universitat, la de Economía y Empresa, la de Bellas Artes y la de Educación y Psicología.

Las facultades de Física y Química y la Medicina y Ciencias de la Salud y Enfermería tienen suspendida la actividad académica pero los edificios están abiertos, y las mismas fuentes señalan que el resto de facultades de la UB "funcionan con normalidad". Por otro lado, fuentes de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) explican que sus campus se han abierto con normalidad y "sin incidentes" y que, a primera hora de la mañana, el 78% de las clases previstas en la UPF se han hecho de forma habitual.

Sin actividades evaluables

La universidad pidió este martes al profesorado que este miércoles no hubieran actividades evaluables.

Fuentes de la UAB han confirmado la presencia de piquetes dentro de del campus y en los accesos a las facultades, y han explicado que no se han suspendido las clases ni se ha cerrado ningún centro, si bien se están haciendo "pocas clases, con menor afluencia de estudiantes".

La Conselleria de Investigación y Universidades de la Generalitat ha informado de la presencia de piquetes en dos campus de la Universitat de Girona (UdG), si bien se ha podido acceder con normalidad, mientras en la Universitat de Lleida (UdL) no ha habido "incidencias destacables" más allá de una concentración en el rectorado sin afectación en la actividad docente ni laboral.

En la Universitat Rovira i Virgili (URV) de Tarragona, unos 20 estudiantes han pasado la noche sin incidentes, y ha habido piquetes a lo largo de la mañana que han parado algunas clases; por lo generla, ha habido menos asistencia de estudiantes.

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) y la Universitat Abat Oliba CEU (UAO-CEU), ambas en Barcelona, han funcionado con normalidad.