Eduación
La alumna expulsada de clase en Logroño por llevar velo islámico: "Es humillante que me obliguen a quitármelo"
La joven registra ante el gobierno riojano 11.200 firmas para poder ir a clase con hiyab
La estudiante de primero de Bachillerato expulsada de clase en el instituto Sagasta de Logroño por llevar velo islámico ha presentado este miércoles 11.000 firmas ante la Consejería de Educación contra esta norma de su centro educativo, por considerar que la Constitución protege su derecho a la libertad religiosa.
La joven, de 17 años, estudia primer curso de Bachillerato Internacional, que es una modalidad que solo se imparte en su instituto en La Rioja, por lo que no tiene opción de cambiar de centro educativo, ha explicado en un encuentro informativo ante la Consejería. La alumna ha hecho estas declaraciones a los periodistas con el velo puesto y de espalda a las cámara para no mostrar su rostro.
El Reglamento de Organización y Funcionamiento del Centro (ROFC) del instituto Sagasta establece que "no se permite el uso de gorros, gorras, viseras, capuchas, boinas y similares en el interior del edificio", pero, según esta alumna, no recoge nada sobre el uso del hiyab o velo islámico.
"Vergonzoso"
Hace un mes, el 15 de septiembre, la estudiante fue expulsada de clase por no descubrirse la cabeza, por lo que ha tenido que volver sin el velo el resto de días para poder asistir al instituto, una situación que para ella es "muy humillante y vergonzosa", al sentirse "observada por todo el mundo".
Ha recalcado que el uso del velo islámico lo protege la libertad religiosa y de expresión, según la Constitución española, y ha asegurado que nunca ha habido problemas en ningún sitio. "Esto no es laicidad, España es democrática y tiene una Constitución que hay que cumplir", ha insistido esta alumna, que quiere estudiar Derecho.
Distintas normativas
Ha explicado que ella lleva el velo islámico como musulmana por su propia voluntad, "por lo que es muy humillante que venga una persona y te lo haga quitar".
Con la presentación de estas firmas ante la Consejería de Educación quiere "mostrar al mundo" que no es la única alumna musulmana y, próximamente, analizará si emprende otras acciones, porque no quiere que esta situación le afecte en sus estudios.
Ha considerado que "no tiene sentido" que cada instituto riojano tenga su propia normativa de funcionamiento interno, que se respeta desde la Consejería de Educación, y que otras estudiantes musulmanas sí puedan acudir a clase con velo islámico en otros centros.
