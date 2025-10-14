La UPC descarta abrir el grado de Medicina el curso 2026-27

Cambio de planes en la Universidad Politécnica de Catalunya: la UPC ha descartado su idea de abrir el próximo curso 2026-2027 un nuevo grado de Medicina. "Se estudiará hacerlo de cara al siguiente curso, el 2027-2028", han afirmado en declaraciones a EL PERIÓDICO fuentes de la universidad.

El pasado febrero, la UPC, entonces dirigida por el rector Daniel Crespo, había anunciado que su grado en Medicina, vinculado al Hospital de Terrassa, empezaría en septiembre de 2026 con una oferta inicial de 50 plazas por curso en las instalaciones de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa (FOOT), en el Campus de Terrassa. La FOOT, explicaron entonces desde la universidad, contaba con los espacios necesarios para acoger provisionalmente el nuevo grado. El Consejo de Gobierno de la UPC también había aprobado el nuevo grado en su propuesta de programación académica para el curso 2026-2027.

Fuentes de la AQU explican que la UPC retiró el proyecto el pasado mayo, poco después del cambio de rector

Desde la Agència per la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), explican a este diario que el pasado mes de mayo, poco después de que la UPC eligiera nuevo rector, la universidad retiró la propuesta presentada por el anterior equipo.

Fuentes de la UPC insisten en que no descartan el proyecto, pero explican que el nuevo equipo del rector Francesc Torres, que aún está acabando de aterrizar, ya que se conformó justo antes del verano, tiene que estudiar bien la situación heredada.

Fuentes de la UPC explican que el nuevo equipo del rector Francesc Torres tiene que estudiar bien un asunto herencia del anterior rectorado

La UPC era el único nuevo proyecto universitario público que estaba en marcha para ofrecer más plazas de Medicina, unos estudios muy solicitados cada año por los estudiantes de bachillerato, cosa que provoca que las notas de corte sean altísimas y que queden fuera muchos aspirantes.

Hace apenas unos días, durante el debate de política general en el Parlament, el president, Salvador Illa, anunció su intención de aumentar las plazas para cursar Medicina en Catalunya. Se dio un plazo de seis años, hasta 2031, para pasar de las 1.333 plazas actuales a las 2.000. "Necesitamos más médicos y necesitamos que nuestros jóvenes que quieran dedicarse a esto puedan estudiar en universidades catalanas", defendió Illa.

La facultad de Medicina que sí abrirá puertas en septiembre es la de la Universidad Blanquerna-URL,que ya tiene el visto bueno de la AQU y que está pendiente de la aprobación por parte del Consejo de Universidades. Este grado ofrecerá 120 plazas y los estudiantes podrán hacer las prácticas en siete hospitales: tres del grupo Quirónsalud (Hospital Quirónsalud Barcelona, Hospital El Pilar y Hospital Quirónsalud Badalona), la Fundación Hospitalarias (Barcelona, Barcelona Nord, Martorell y Sant Boi), la Hermanas Hospitalarias Research Foundation (FIDMAG) y los centros de salud CAP Vallcarca, CAP Sant Gervasi y EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor.