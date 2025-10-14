Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sorteos

Sorteo Euromillones del martes 14 de octubre de 2025

Consulta la combinación ganadora y las estrellas del sorteo de hoy

Sorteo Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025.

Sorteo Euromillones del viernes 10 de octubre de 2025.

Redacción

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La combinación ganadora en el sorteo de Euromillones del martes 14 de octubre de 2025 corresponde a la formada por los siguientes números: 05, 08, 14, 16 y 18 y las estrellas 03 y 10.

El código del Millón ha sido el TSH96258.

El sorteo de Euromillones se celebra todos los martes y viernes y en él pueden participan ciudadanos de Austria, Bélgica, España, Francia, Irlanda, Luxemburgo, Portugal, Reino Unido y Suiza. El primer sorteo se celebró en febrero de 2004 en París.

Cada apuesta tiene un precio de dos euros en la mayoría de los países y consiste en seleccionar 5 números entre el 1 y el 50 y dos estrellas, entre los números 1 y 11. Ganan el máximo premio los acertantes de todos los números, aunque también reciben premio aquellos que acierten cinco números y una o ninguna estrella, cuatro números y 2, 1 o ninguna estrella, tres números y 2,1 o 0 estrellas, dos números y 2, 1 o 0 estrellas; y un número y las dos estrellas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
  2. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  3. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  4. Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
  5. Rafael Serrano, abogado: 'Con dos años de residencia legal en España ya puedes conseguir uno de los pasaportes más potentes del mundo
  6. Los narcos usan técnicas de cultivo avanzadas para triplicar la producción de marihuana en Catalunya
  7. ¿Qué día es el cambio de hora en España? El horario de invierno 2025 está a la vuelta de la esquina
  8. Decenas de clubs náuticos catalanes buscan resquicios legales para esquivar la ley de Costas y evitar su cierre

Sorteo Bonoloto del martes 14 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 14 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 14 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 14 de octubre de 2025

Directo | La circulación de trenes entre València y Barcelona se restablecerá a las 20 horas

Directo | La circulación de trenes entre València y Barcelona se restablecerá a las 20 horas

Más de 600 personas de las Terres de l'Ebre, sin agua potable por las inundaciones tras la dana

Más de 600 personas de las Terres de l'Ebre, sin agua potable por las inundaciones tras la dana

Remedios Sánchez, la 'mataviejas' de Barcelona que Trapero detuvo en 2006

Remedios Sánchez, la 'mataviejas' de Barcelona que Trapero detuvo en 2006

El caso Remedios Sánchez en fotos: la historia de la asesina de ancianas que conmocionó Barcelona

El caso Remedios Sánchez en fotos: la historia de la asesina de ancianas que conmocionó Barcelona

La Diputació de Barcelona abre el primer congreso para combatir el edadismo: "De repente, desapareces"

La Diputació de Barcelona abre el primer congreso para combatir el edadismo: "De repente, desapareces"

España celebrará una convención anual en Ponferrada para debatir sobre las soluciones frente al cambio climático

España celebrará una convención anual en Ponferrada para debatir sobre las soluciones frente al cambio climático