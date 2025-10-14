La portada de EL PERIÓDICO del 15 de octubre de 2025

Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 15 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

Sorteo Bonoloto del martes 14 de octubre de 2025

Sorteo Bonoloto del martes 14 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 14 de octubre de 2025

Sorteo Euromillones del martes 14 de octubre de 2025

Directo | La circulación de trenes entre València y Barcelona se restablecerá a las 20 horas

Directo | La circulación de trenes entre València y Barcelona se restablecerá a las 20 horas

Más de 600 personas de las Terres de l'Ebre, sin agua potable por las inundaciones tras la dana

Más de 600 personas de las Terres de l'Ebre, sin agua potable por las inundaciones tras la dana

El caso Remedios Sánchez en fotos: la historia de la asesina de ancianas que conmocionó Barcelona

El caso Remedios Sánchez en fotos: la historia de la asesina de ancianas que conmocionó Barcelona

La Diputació de Barcelona abre el primer congreso para combatir el edadismo: "De repente, desapareces"

La Diputació de Barcelona abre el primer congreso para combatir el edadismo: "De repente, desapareces"

España celebrará una convención anual en Ponferrada para debatir sobre las soluciones frente al cambio climático

España celebrará una convención anual en Ponferrada para debatir sobre las soluciones frente al cambio climático