Musk completa con éxito la undécima prueba de su cohete Starship con el que algún día pretende llegar a la Luna y a Marte

La empresa aeroespacial SpaceX, fundada por Elon Musk, realizó esta pasada madrugada el lanzamiento de su undécimo Starship, el cohete más grande y potente jamás construido que, algún día, aspira a protagonizar la siguiente generación de misiones a la Luna y, quién sabe, quizás los primeros vuelos tripulados a Marte. Según reporta la compañía, el cohete despegó desde la base Starbase, situada en el sur de Texas, voló hasta el espacio y después regresó intacto hasta el océano Pacífico. A diferencia de otras pruebas, en este caso Starship ha superado la prueba sin explotar o sin perder partes por el camino.

El vuelo funcionó tal y como estaba previsto. El cohete despegó sin incidentes. Durante el vuelo, el propulsor Super Heavy se separó correctamente de la nave y efectuó una entrada controlada en el Golfo de México, tal como estaba planeado. Este logro marca la segunda vez que SpaceX consigue completar con éxito una maniobra de este tipo con la Versión 2 del Starship, después de varios fallos ocurridos en tres misiones anteriores durante 2025. En la última prueba de agosto, el vehículo ya había conseguido un aterrizaje limpio, y en esta nueva misión fue aún más lejos: la nave Starship aterrizó de forma precisa en el Océano Índico, otro paso importante hacia la reutilización completa del sistema.

Reencendido de los motores

Uno de los hitos más destacados fue el reencendido exitoso en pleno vuelo de uno de los seis motores del Starship, una maniobra técnicamente compleja que demuestra el progreso del diseño. A diferencia de los cohetes tradicionales, el sistema Starship + Super Heavy está concebido para reutilizarse totalmente. Esto significa que, en el futuro, SpaceX pretende recuperar tanto el propulsor como la nave tras cada lanzamiento, reduciendo drásticamente los costos de acceso al espacio. De ahí que el reencendido de los motores resulte tan crucial de cara a futuras misiones.

Según esgrime la compañía, estas pruebas son esenciales para desarrollar un sistema completamente reutilizable, clave para cumplir con el contrato con la NASA dentro del programa Artemis, que busca llevar nuevamente astronautas a la superficie lunar antes de que termine la década. Además, estos avances también impulsan los planes de Musk para establecer colonias humanas en Marte.