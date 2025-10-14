España celebrará una convención anual en Ponferrada para debatir sobre las soluciones frente al cambio climático

España convertirá Ponferrada en el epicentro del debate climático nacional. Según ha anunciado este martes la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, al cierre de la primera Convención para el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática, el Gobierno se compromete a celebrar al menos una reunión anual en El Bierzo "para mantener vivo el compromiso político y social frente a la emergencia climática y dar seguimiento al despliegue de las políticas públicas". Estos encuentros, ha explicado Aagesen, se celebrarán antes de las cumbres del clima y servirán como punto de unión y diálogo entre administraciones, científicos, entidades sociales y grupos ecologistas.

"España no es espectadora del cambio climático, sino que está en las primeras líneas de impacto. Por eso mismo, urge actuar. Necesitamos un Pacto de Estado en el que se garantice que la política, la ciencia, la economía y la sociedad siguen la misma dirección", ha defendido Aagesen durante el primer encuentro de Ponferrada. En esta misma línea se ha pronunciado también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien también se ha desplazado hasta El Bierzo para reivindicar esta iniciativa. "Forjar un Pacto de Estado frente a la emergencia climática es forjar un Pacto por España", ha afirmado.

Durante su comparecencia de este martes, el jefe del ejecutivo también ha reivindicado la necesidad de "hacer de este Pacto de Estado un nuevo ejemplo de unidad, como hicimos con el terrorismo, con las pensiones y ante la violencia de género". En este sentido, Sánchez también ha afirmado que "España es hoy vanguardia en la lucha contra el cambio climático ya que en su día elegimos mirar de frente este desafío por responsabilidad, pero también porque supimos ver en la transición ecológica una oportunidad", ha defendido.

Propuestas de actuación

En la primera Convención de Ponferrada, un centenar de expertos y representantes de distintos sectores sociales pidieron al unísono reforzar las políticas climáticas en España. Se habló, por ejemplo, de la necesidad de abordar la crisis climática como un problema estatal y no local, así como sobre lo urgente que resulta reforzar la cooperación entre administraciones y basar las políticas ambientales "en la ciencia y el conocimiento técnico". En materia de emergencias y adaptación, los especialistas reclamaron modernizar los protocolos de actuación frente a un escenario de eventos extremos más frecuentes. En cuanto a resiliencia hídrica, se pidió invertir más en adaptación, fomentar soluciones basadas en la naturaleza y promover una gestión sostenible del territorio. El sector primario, por su parte, reclamó medidas urgentes para adaptarse a la pérdida de estaciones, la caída de rendimientos y la escasez de agua, impulsando la agricultura regenerativa, la innovación agraria y la pesca sostenible.

Durante la clausura de este primer encuentro, fueron varios los expertos que pidieron abordar de forma integral los retos ambientales del país, incluyendo la protección de la biodiversidad, la lucha contra la contaminación y la restauración de los ecosistemas degradados. En este sentido, subrayaron que la respuesta debe ser estructural, sostenida en el tiempo y respaldada por una financiación estable, capaz de movilizar tanto recursos públicos como privados en torno a un mismo objetivo de sostenibilidad. También se insistió en la necesidad de alinear todas las políticas nacionales, autonómicas, locales y europeas bajo una misma hoja de ruta verde, para evitar así duplicidades y, sobre todo, retrocesos. En palabras de la ministra Sara Aagesen, el desafío pasa por "unir conocimiento, recursos y voluntades para transformar la urgencia climática en una oportunidad de regeneración para el país".