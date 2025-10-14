La Diputació de Barcelona abre el primer congreso para combatir el edadismo: "De repente, desapareces"

"¿Quién recuerda alguna actriz española de más de 60 años?". Con esta duda, la actriz Vicenta Ndongo ha dejado helado el auditorio del primer congreso sobre edadismo, organizado por la Diputación de Barcelona este martes en la Escuela Industrial. Junto con otra veterana actriz, Mercè Comes, han reflexionado hasta qué punto se han sentido excluidas en su profesión a medida que han ido cumpliendo años. "De repente desapareces; en el cine y en la televisión se trabaja pensando que solo existen mujeres jóvenes. Que te den un papel pasados 50 años es una lucha", ha insistido Ndongo.

El congreso busca impulsar diferentes políticas que reduzcan la discriminación a las personas mayores, que se calcula que afecta a la mitad de los mayores de 65 años en España. "Es la forma de discriminación más presente cuantitativamente", ha señalado la presidenta de la Diputació, Lluïsa Moret.

El 54% de los mayores de 65 años en España han sentido que otros se impacientaban o se disgustaban cuando hacían gestiones que les costaban de comprender. Al 45% les han tratado de forma infantil, por ejemplo usando la palabra 'niño' o 'niña'. Un 30% ha recibido comentarios que les hace sentir más mayores de lo que son, mientras que casi un 20% ha dejado de apuntarse a ciertas actividades por miedo a lo que puedan pensar por el hecho de ser mayores. Estas son algunas cifras de la discriminación a los mayores en España. "La OMS ya dijo en 2021 que una de cada tres personas había sufrido edadismo, y que uno de cada dos personas es edadista. Hablamos de una realidad muy extensa, con un fuerte impacto en la participación, que aísla y excluye una parte muy importante de la sociedad", ha señalado Gemma Parera, técnica asesora del área de sostenibilidad social, ciclo de vida y comunidad de la Diputación de Barcelona.

Los estereotipos

"Yo he tenido la suerte de que he hecho papeles de personas mayores toda mi vida, pero si pienso en aquellas que han hecho papeles de jóvenes, de guapas... ahora es horroroso, porque no pueden hacer de jóvenes, luego se operan... es algo muy delicado", ha explicado Comes. Las actrices han contado cómo, especialmente en el mundo audiovisual, están muy sometidas a un estereotipo de belleza que les hace muy difícil poder trabajar al envejecer. "Se pueden hacer series con chavales de 19 a 24 años, pero a la que pasas de los 50 ya no entras. Aunque esto no sea un reflejo de la sociedad, es el hecho de mantener un estereotipo porque les conviene", ha insistido Ndongo.

Cuando sí logran trabajar, Comes ha insistido en el trato que deben recibir. "Nos merecemos respeto, paciencia. Y que nuestros impedimentos no sean una pega para trabajar", ha dicho la mujer, señalando al bastón que usa para andar. "No tenemos paciencia para tener el cuidado, el respeto y la mirada hacia la experiencia y el talento", ha subrayado Ndongo, aunque ha añadido que esta realidad empieza a cambiar, especialmente por la presencia de mujeres directoras y creadoras. "¿Por qué una mujer joven puede hacer de una más mayor, pero una más mayor no puede hacer de una joven? ¿Por qué a los hombres sí se les permite pero a nosotras no?", se preguntaba Comas.

El papel de los municipios

"Queremos trabajar con los ayuntamientos y el tejido social para identificar y diagnosticar las singularidades y particularidades de este fenómeno", ha señalado Moret al inicio del congreso. Y es que uno de cada cinco catalanes es mayor de 65 años. "Queremos que este congreso sea un punto de referencia estable de reflexión, intercambio y estrategias para afrontar esta situación" ha dejado claro la presidenta. A lo largo del día, se ha abordado el papel que juegan los pueblos y ciudades para atender esta realidad. Desde el urbanismo, hasta el trato en las actividades o los centros comunitarios.

"Hablamos de edadismo cuando nos centramos solo en las capacidades digitales a la hora de hacer gestiones y no permitimos la presencialidad, o cuando damos por hecho que por ser mayores ya no pueden tener competencias digitales", ponía de ejemplo Parera. En este sentido, desde este congreso la intención es redoblar esfuerzos en las redes vecinales. "Debemos crear espacios de relación intergeneracional para romper estereotipos: los procesos de mentoría nos permiten cambiar la imagen de envejecimiento, hay que hacer más espacios de apoyo mutuo, espacios de apoyo", ponía de ejemplo.

Otro de los grandes retos es el urbanismo. "La forma de organizar y diseñar las ciudades debe romper la concepción individualista y crear más vínculos, que permitan el encuentro. Y en este sentido, la accesibilidad es fundamental. Debemos diseñar espacios donde todo el mundo pueda acceder y socializar. Quitar los bancos individuales y apostar por los equipamientos de proximidad", ha explicado Parera. Ha recordado que este año ya han licitado una ayuda de 1,5 millones de euros para los ayuntamientos para que apliquen y diseñen estas políticas, prueben proyectos de este tipo o realicen campaña de sensibilización o formación para no reproducir la comunicación edadista. "Debemos cambiar el chip, tener claro que pueden aportar y que están aportando", insiste Parera.