Cuidado: con esta estafa te pueden robar todo el dinero de la cuenta corriente en menos de un minuto

Los fraudes por internet siguen aumentando y uno de los más recientes que ha encendido todas las alarmas es el conocido como ‘spoofing’. Se trata de una técnica de suplantación de número de teléfono que puede dejarte sin ahorros en minutos.

El caso de Miguel Ángel, que se ha hecho viral en las redes, es un ejemplo claro. Explicó que había perdido todo el dinero de la cuenta después de recibir una llamada que parecía de ING. El número era real, pero detrás había delincuentes cibernéticos.

¿Cómo actúan con el ‘spoofing’?

Los estafadores llaman haciendo aparecer en el móvil el número oficial del banco. Con un discurso muy convincente y palabras técnicas, te advierten de supuestos movimientos extraños y te dicen que habría que pasar el dinero a una cuenta “protegida”.

Esa cuenta “protegida” es, en realidad, la suya. La víctima acaba haciendo las transferencias ella misma, siguiendo las instrucciones e introduciendo los códigos SMS que parecen proceder de la entidad bancaria.

Así fue como Miguel Ángel lo perdió todo: confió en el supuesto empleado de ING, transfirió el dinero y validó las operaciones con los códigos recibidos. Cuando reclamó, la entidad le respondió que él había autorizado las transacciones y que, por lo tanto, no podían devolverle los ahorros.

¿Cómo evitar caer? Puntos clave

Según los Mossos d’Esquadra y la Policía Nacional:

No te fíes nunca de una llamada, aunque aparezca el número de tu banco.

No hagas transferencias por teléfono si no has sido tú quien ha iniciado el proceso.

Cuelga y llama tú mismo a tu banco para confirmar la información.

Desconfía de cualquier urgencia para actuar con rapidez: es una estrategia típica de los estafadores.

Recuerda también que ninguna entidad bancaria te pedirá nunca hacer transferencias a otras cuentas ni te solicitará datos sensibles por teléfono.

Con el ‘spoofing’, no te roban las contraseñas: te hacen creer una historia para que seas tú quien envíe el dinero. Tal como recuerda la policía: “Desconfía, cuelga y comprueba”. Vale más invertir unos minutos en verificar la llamada que perder todos los ahorros.