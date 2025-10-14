Los adolescentes aprueban por los pelos el comedor escolar: solo el 33% valora bien la comida

Los adolescentes españoles le dan un aprobado justo al comedor escolar. Es lo que refleja una encuesta realizada a 1.600 estudiantes de entre 12 y 18 años de toda España por la oenegé Educo. La media obtenida es de 6,07 sobre 10, equivalente a un 3,03 sobre 5. En Catalunya, la valoración es un poco peor: 2,9 sobre 5. "Es preocupante que, después de más de mil comidas a lo largo de la primaria, el espacio comedor no reciba una valoración más positiva. Está claro que hay un amplio margen de mejora", ha señalado Guiomar Todó, directora general adjunta de Educo.

Para la oenegé, el espacio comedor forma parte del derecho a la educación; es un lugar que educa, protege y enseña a convivir, y debería formar parte del proyecto educativo de las escuelas y dejar de ser tratado como un servicio complementario y muchas veces desvinculado de las normas del centro. Los resultados de la encuesta, lamentan, muestran "carencias importantes".

La oenegé Educo detecta "carencias importantes" en el servicio de comedor de las escuelas españolas

Para empezar, y hablando estrictamente de la comida, solo un 33,5% la califica como buena o muy buena. Un 35,2% la valora como mala o muy mala y un 31,3% la ve aceptable, ni buena ni mala. Sí que una mayoría considera que el menú es saludable (84,9%) y variado (79,9%). Pero el 42,2% critica el sabor; un 37,2% se queja de la temperatura y un 28,8% dicen que las raciones son insuficientes. También hay quienes detectan las diferencias entre la comida elaborada en el centro y la que viene de cátering. "Que las escuelas tengan cocina propia", reclama Mia, de 16 años.

Para la inmensa mayoría (91%), lo mejor del espacio comedor es poder jugar y estar con amigos y amigas. Sin embargo, el alumnado denuncia la existencia de demasiadas normas y castigos: el 57,9% afirma que se queda sin patio si no come lo suficiente y el 26,6% que debe comer deprisa. Solo el 4,3% de los niños y niñas afirma que en el comedor no existía ningún tipo de castigo por no cumplir las normas establecidas. "En los comedores hay muchos problemas", afirma Antonio, de 12 años.

Los estudiantes reclaman mejor trato por parte de los monitores de comedor

La figura de monitores y monitoras es clave en la experiencia y vivencia del comedor escolar. El 50,2% de los niños y niñas encuestados valora que los acompañen y ayuden en este espacio para sentirse mejor. Reconocen que no es fácil gestionar la comida, los tiempos, la convivencia y los conflictos, pero piden más buen trato. Entienden la necesidad de reglas, pero solicitan que sean justas. “Los monitores y monitoras hacen una tarea fundamental y compleja, pero los niños y niñas demandan más acompañamiento y educar siempre en el buen trato. Paciencia, respeto y diálogo deben estar en el centro”, apunta Todó.

El alumnado pide juego libre y autonomía. Un 57,9% valora tener tiempo no estructurado y poder elegir a qué jugar y un 53,2% con quién jugar. Aun así, la investigación muestra que uno de cada seis estudiantes (17,2%) se siente solo o excluido en este espacio: "Es muy triste sentirse solo y sentirse invisible", explica Jordi, de 15 años. Otros ni siquiera tienen la oportunidad de vivir el espacio comedor de ninguna manera: los niños y niñas hablan con claridad sobre la insuficiencia de becas y la injusticia que representa para quienes no pueden permitírselo: el 56,7% dice conocer a niños o niñas que no pueden disfrutar del comedor escolar.

La encuesta también recoge opiniones sobre la participación infantil que se puede ejercer en este espacio. Aunque el patio es uno de los pocos momentos del día en que los niños y niñas pueden decidir por sí mismos, el 57,1% asegura que nunca se les ha pedido su opinión y el 62,7% considera que sí deberían hacerlo.

Para Educo, que trabaja con centros educativos para integrar el espacio comedor en el proyecto educativo con la participación del alumnado, esta es una oportunidad para dar protagonismo a la infancia y construir ciudadanía desde la escuela. En este sentido, la entidad reclama un comedor escolar universal y gratuito. "Un comedor de calidad no es un gasto, es una inversión en educación y bienestar de la infancia y en igualdad de oportunidades", concluye la directora general adjunta de Educo.