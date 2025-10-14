Catalunya convocará nuevas oposiciones para cubrir 1.100 plazas de profesor de secundaria y FP

El Departament de Educació i Formació Professional ha informado esta martes a los sindicatos con representación en la Mesa Sectorial sobre la próxima convocatoria de concurso oposición para el ingreso en la función pública docente. En concreto, está prevista la convocatoria de un total de 1.100 plazas, correspondientes a las ofertas de empleo público de la Generalitat de 2024 y 2025.

Las 1.100 plazas se reparten entre los cuerpos de profesores de enseñanza secundaria, profesores especialistas en sectores singulares de formación profesional, profesores de artes plásticas y diseño, y maestros de taller de artes plásticas y diseño, y se distribuyen de la siguiente manera: 1.089 plazas correspondientes a la tasa de reposición aprobada en la oferta de 2024 y 11 plazas del cuerpo de profesores de enseñanzas de artes plásticas y diseño aprobadas en la oferta de 2025.

Detalles, en breve

La conselleria ha informado este martes de que los detalles del proceso selectivo, así como las bases específicas, se recogerán en los anexos de la resolución, que se publicará próximamente en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC). Se prevé iniciar el proceso selectivo a partir de marzo de 2026.

Con esta convocatoria, el consellia señala que "continúa avanzando en la renovación y consolidación del profesorado y en la garantía de una educación pública de calidad".

En la última resolución, de 2024, se convocaron 495 plazas de docentes del cuerpo de profesores de enseñanza secundaria.