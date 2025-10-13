Un tren convectivo y una tormenta estacionaria: así se ha formado y ha cogido fuerza el temporal del sur de Catalunya

Catalunya acaba de vivir un episodio de lluvias torrenciales que, según constatan los registros, en cuestión de horas descargó casi 300 litros por metro cuadrado en el Montsià, Baix Ebre y otros puntos de la costa de Tarragona, dejando a su paso inundaciones de gran magnitud, vehículos arrastrados por el agua, carreteras cortadas y cientos de llamadas a los servicios de emergencias. Los meteorólogos llevaban días advirtiendo de la posibilidad de lluvias torrenciales en la zona pero, lo que empezó como unos chubascos otoñales, en cuestión de horas se convirtió en un potente tren convectivo y una tormenta estacionaria que descargó cientos de litros de agua sobre un mismo punto. La intensidad de estas lluvias muestra, una vez más, cómo la crisis climática está convirtiendo las lluvias de otoño en episodios extremos y con un gran potencial de causar daños.

El domingo, el sur de Catalunya fue el escenario de una auténtica tormenta perfecta. El avance de la dana Alice, marcado por el desplazamiento de una masa de aire muy frío en altura, chocó con una zona en la que las aguas del Mediterráneo todavía están cálidas y aún desprenden grandes cantidades de humedad a la atmósfera. Ese choque entre masas de aire tan distintas generó una fuerte inestabilidad atmosférica y, ya de por sí, aumentó el riesgo de lluvias intensas, tormentas y rayos en la zona. Los meteorólogos llevaban días advirtiendo sobre cómo la combinación de estos factores podía encender la atmósfera y provocar intensos chubascos. Pero todo esto, además, coincidió con dos factores que aumentaron todavía más la intensidad de las lluvias.

Varios núcleos de tormenta

Las imágenes satelitales muestran que el domingo por la tarde, frente a las costas de Tarragona, se formó un "tren convectivo" de tormentas. Este fenómeno se caracteriza por la formación de varios núcleos de tormenta sobre el mar que se gestaron y cogieron fuerza sobre las aguas y, poco a poco, avanzaron en fila para descargar sobre el terreno. Los registros confirman, empujados por los vientos del este y el sureste, hubo al menos tres grandes células tormentosas cargadas de lluvia y de gran cantidad de rayos que se posaron sobre el Montsià y el Baix Ebre descargaron con fuerza en cuestión de muy pocas horas.

Las imágenes por radar, de hecho, confirman que la confluencia de varios frentes acabó 'explotando' en una tormenta descomunal

En situaciones normales, este tipo de núcleos de tormenta se mueven empujadas por el viento y, de esta forma, reparten la lluvia a su paso. Pero en este caso, según reportan los meteorólogos, en la zona de Terres de l’Ebre se vivió una tormenta estacionaria. Este fenómeno, potenciado por el 'bloqueo' que forman las montañas de la zona y la orografía de la región, provocó que los distintos núcleos de tormenta se quedaran bloqueados sobre un mismo punto y descargaran con fuerza en una misma región. Las imágenes por radar, de hecho, confirman que la confluencia de varios frentes acabó 'explotando' en una tormenta descomunal.

Riesgos climáticos

Las agencias meteorológicas llevaban días advirtiendo del potencial destructivo de estas lluvias. Sobre todo sabiendo que la DANA iba a actuar como chispa ante una atmósfera recalentada por la humedad del Mediterráneo. Si a esto se le suma la formación de un tren convectivo y de una tormenta estacionaria, que concentran toda esa energía en una zona concreta, se explica cómo en cuestión de horas se dieron acumulaciones de casi 300 litros por metro en algunos puntos, inundaciones repentinas, daños materiales y un paisaje completamente anegado por el barro.

Este tipo de episodios no son nuevos en el Mediterráneo pero, debido al avance del cambio climático, se han vuelto cada vez más frecuentes e intensos. Si antaño este tipo de inundaciones solían darse una vez cada cincuenta años o cada siglo, ahora ya se repiten al menos una vez cada década si no es más. Los estudios más exhaustivos realizados hasta la fecha sobre esta cuestión afirman que, de seguir así, el calentamiento global aumentará aún más las probabilidades de que en un futuro se den más lluvias torrenciales y de carácter más intenso en gran parte de la costa mediterránea. De ahí que, según reclaman los expertos, urge más que nunca invertir en medidas de prevención frente a este tipo de extremos climáticos.