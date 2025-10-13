Fuertes lluvias
El temporal en Terres de l'Ebre obliga a cortar siete carreteras por inundaciones
Hay 18 heridos a consecuencia de accidentes por las lluvias, la mayoría leves
La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya
El temporal de lluvia que afecte a Terres de l'Ebre obliga a cortar siete carreteras por inundaciones. En concreto, la N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3408 entre Amposta y la Ràpita, la TV-3317 en Freginals, la TP-3311 de Santa Bàrbara a Galera, la TV-3421 de Mas de Barberans a Roquetes y la TV-3443 entre Amposta y Tortosa. La AP-7 también está afectada en algunos puntos entre Freginals y Ulldecona, incluso con algún carril cortado para limpiar la vía, pero se puede pasar con precaución.
Renfe ha informado de que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Ulldecona y Tortosa en la línea R16.
Durante toda la noche efectivos de Bomberos de la Generalitat y Mossos d'Esquadra han revisado la red viaria para limpiar la calzada y detectar puntos de acumulación de agua. Por el momento se han contabilizado nueve, aunque los trabajos se han intensificado este lunes. Los agentes también han alertado a los conductores sobre los riesgos de conducir con el temporal y han avisado de los cortes de carreteras.
Además, miembros del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) de bomberos se han centrado en la inspección y revisión de diferentes construcciones y vías para valorar los posibles daños estructurales. Los bomberos también han retirado vehículos en la zona de Sant Carles de la Ràpita y Santa Bàrbara afectados por las fuertes lluvias.
Los Agentes Rurales vigilan pasos impracticables que atraviesan ríos, rieras y barrancos. También están realizando seguimiento e inventario de los daños en pistas, caminos rurales y zonas habitadas, así como también de los desprendimientos.
La Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro han emitido varios avisos hidrológicos de peligro indicando la crecida de ríos y rieras y mantienen la vigilancia durante todo lo que resta de episodio de lluvias, que se alargará este lunes. Más de una veintena de municipios han comunicado que ponían en alerta o prealerta su plan municipal de emergencias por inundaciones.
El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que durante el temporal se han producido 69 incidentes que han afectado a un total de 18 personas (17 leves y una grave). El lesionado grave se rompió una pierna tras una caída y fue trasladada al hospital de Vinarós. Se mantiene la actividad urgente y el resto de consultas han sido anuladas en las comarcas afectadas.
