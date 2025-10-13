El temporal en Terres de l'Ebre obliga a cortar siete carreteras por inundaciones

El temporal de lluvia que afecte a Terres de l'Ebre obliga a cortar siete carreteras por inundaciones. En concreto, la N-340 entre Amposta y Alcanar, la C-12 entre Amposta y Tortosa, la TV-3408 entre Amposta y la Ràpita, la TV-3317 en Freginals, la TP-3311 de Santa Bàrbara a Galera, la TV-3421 de Mas de Barberans a Roquetes y la TV-3443 entre Amposta y Tortosa. La AP-7 también está afectada en algunos puntos entre Freginals y Ulldecona, incluso con algún carril cortado para limpiar la vía, pero se puede pasar con precaución.

Renfe ha informado de que se ha establecido un servicio alternativo por carretera entre Ulldecona y Tortosa en la línea R16.

Durante toda la noche efectivos de Bomberos de la Generalitat y Mossos d'Esquadra han revisado la red viaria para limpiar la calzada y detectar puntos de acumulación de agua. Por el momento se han contabilizado nueve, aunque los trabajos se han intensificado este lunes. Los agentes también han alertado a los conductores sobre los riesgos de conducir con el temporal y han avisado de los cortes de carreteras.

Además, miembros del Grupo de Estructuras Colapsadas (GREC) de bomberos se han centrado en la inspección y revisión de diferentes construcciones y vías para valorar los posibles daños estructurales. Los bomberos también han retirado vehículos en la zona de Sant Carles de la Ràpita y Santa Bàrbara afectados por las fuertes lluvias.

Los Agentes Rurales vigilan pasos impracticables que atraviesan ríos, rieras y barrancos. También están realizando seguimiento e inventario de los daños en pistas, caminos rurales y zonas habitadas, así como también de los desprendimientos.

La Agencia Catalana del Agua y la Confederación Hidrográfica del Ebro han emitido varios avisos hidrológicos de peligro indicando la crecida de ríos y rieras y mantienen la vigilancia durante todo lo que resta de episodio de lluvias, que se alargará este lunes. Más de una veintena de municipios han comunicado que ponían en alerta o prealerta su plan municipal de emergencias por inundaciones.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha informado de que durante el temporal se han producido 69 incidentes que han afectado a un total de 18 personas (17 leves y una grave). El lesionado grave se rompió una pierna tras una caída y fue trasladada al hospital de Vinarós. Se mantiene la actividad urgente y el resto de consultas han sido anuladas en las comarcas afectadas.