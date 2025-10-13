El programa 'Eixart. Arte y Salud' lleva el arte y la creación a los centros de atención primaria

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha la primera convocatoria del programa 'Eixart. Arte y salud', una iniciativa conjunta de los departamentos de Cultura y de Salut que busca acercar el arte contemporáneo a los centros de atención primaria y a las personas usuarias.

Tres artistas han participado en esta primera edición para crear, en los CAP de Lleida, Amposta y Vic, un proyecto de investigación y creación en torno a problemáticas como la soledad, el dolor crónico o el cuidado de los cuidadores.

Eixart busca generar espacios de encuentro entre usuarios de los centros de atención primaria, familiares, profesionales sanitarios y creadores, facilitando que la comunidad participe activamente en el proceso artístico y en el intercambio entre el mundo cultural y el de la salud.

El programa se inspira en estudios internacionales que reconocen el papel de las artes en la prevención y el tratamiento de diversas enfermedades, entre ellos un informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de 2019. La investigación revelaba que la participación en actividades artísticas puede reducir el aislamiento social, mejorar la salud mental y ayudar a gestionar el dolor crónico.

Cartel del programa 'Eixart. Arte y Salud' / Departament de Cultura

Tres CAP, tres artistas, tres Centros de arte

Los proyectos que han participado en esta convocatoria han sido en el CAP de Amposta, en colaboración con Lo Pati – Centre d’Art de les Terres de l’Ebre y la artista Laia Solé, con un proyecto titulado 'Ecosistemas de los cuidados', que gira en torno a los cuidados, un trabajo feminizado que a menudo queda fuera de los espacios de representación.

La propuesta busca dar visibilidad a esta labor esencial, implicando a los participantes en un proceso creativo y reflexivo sobre los cuidados y su valor social. 'Ecosistemas de los cuidados' ha culminado con una publicación en formato libro realizada por la artista.

También ha participado el CAP El Remei de Vic, junto con ACVIC Centre d’Arts Contemporànies, coordinado por la artista Xènia Canal, que han desarrollado el proyecto 'Dolores, remedios y cuidados'. Xènia Canal sitúa en el centro las diferentes representaciones sociales y cosmogónicas en torno al dolor y los saberes propios de las mujeres inmigrantes y con dolor crónico. La investigación cuestiona qué entendemos por dolor, si cada comunidad lo concibe de la misma manera o cómo se expresa en cada territorio.

Finalmente, en Lleida, el Centre d’Art La Panera y el CAP Bordeta Magraners, de la mano de la artista Gemma París, han trabajado el proyecto 'En los márgenes', que combina arte, salud, agricultura y costura para generar comunidad entre personas que viven solas. La propuesta gira en torno a las malas hierbas, las especies que nacen libremente al margen de la norma, la civilización y el control humano, reivindicándolas como necesarias para la convivencia de las diferentes especies.

Eixart, artes visuales y creación como herramienta de salud y bienestar

Un trabajo en red

Cada proyecto ha contado con un grupo motor formado por representantes del centro de arte, del CAP correspondiente, del Departament de Cultura, de la Agència de Salut Pública de Catalunya y de la comisaria Roser Sanjuan. El objetivo es explorar cómo las artes visuales y los procesos creativos pueden convertirse en una herramienta de salud y bienestar colectivo, más allá de la asistencia médica convencional.