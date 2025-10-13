Premios Nobel 2025: listado de ganadores por categorías

El Premio Nobel de Economía 2025 se ha concedido a los estadounidenses Joel Mokyr y Peter Howitt y al británico Philippe Aghion por su labor para explicar "cómo la innovación impulsa un mayor progreso". Con este galardón culmina la edición 2025 de los prestigiosos galardones, que comenzó el lunes pasado.

El pasado viernes, el Comité noruego había a la opositora venezolana María Corina Machado con el Nobel de la Paz dejando sin premio a Donald Trump, que se postulaba para tal distinción desde hacía meses.

Además, la Academia Sueca ha distinguido con el Nobel de Literatura al escritor húngaro László Krasznahorkai, poeta del apocalipsis y cartógrafo de los rincones más sombríos, melancólicos y hermosos del ser humano.

El Nobel de Química de 2025 se conoció el miércoles, y distinguió a Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi, en reconocimiento a sus trabajos por el desarrollo de estructuras metalorgánicas.

Y el martes fue el turno para el Premio Nobel de Física 2025, concedido a los investigadores John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis "por el descubrimiento del efecto túnel mecánico cuántico macroscópico y la cuantificación de la energía en un circuito eléctrico".

Los estudios sobre el sistema inmunitario y su batalla silenciosa contra miles de virus, bacterias y microbios que vienen realizando Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi, fueron agraciados con el Premio Nobel en la categoría de Medicina de 2025, inaugurando la serie de distinciones de este galardón.

Este es el listado de categorías y profesionales galardonados en la edición de 2025:

• Lunes, 6 de octubre: Premio Nobel de Fisiología o Medicina, anunciado por el Instituto Karolinska. Concedido a Mary Brunkow, Fred Ramsdell Shimon Sakaguchi.

• Martes, 7 de octubre: Premio Nobel de Física, entregado por la Real Academia Sueca de Ciencias, otorgado a John Clarke, Michel H. Devoret y John M. Martinis.

• Miércoles, 8 de octubre: Premio Nobel de Química, a cargo de la Real Academia Sueca de Ciencias, para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi.

• Jueves, 9 de octubre: Premio Nobel de Literatura, otorgado por la Academia Sueca, a las 13.00 horas, al escritor húngaro László Krasznahorkai.

• Viernes, 10 de octubre: Premio Nobel de la Paz, concedido por el Comité Noruego del Nobel, a las 11.00 horas para la opositora venezola María Corina Machado.

• Lunes, 13 de octubre: Premio Nobel de Economía, otorgado por el Banco de Suecia, a las 11.45 horas, para Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt.