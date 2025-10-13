La portada de EL PERIÓDICO del 14 octubre de 2025

Primera plana de la edición impresa
Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de octubre de 2025.
La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
- La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
Las becas universitarias en España: retrasos en el pago y el doble de ayudas en Extremadura y Canarias que en Madrid y Catalunya
