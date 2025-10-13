Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 14 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Ricardo Lucientes, experto en transportes, sobre la falta de camioneros: 'Está muy complicado ganar un céntimo
  3. La dana deja inundaciones en Montsià (Tarragona) y el plan Inuncat se eleva al nivel de Emergencia
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  6. Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación
  7. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  8. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice

Las becas universitarias en España: retrasos en el pago y el doble de ayudas en Extremadura y Canarias que en Madrid y Catalunya

BCP de Experian, la solución que visibiliza a los morosos en comunidades de propietarios

La portada de EL PERIÓDICO del 14 octubre de 2025

Alice vuelve a elevar los avisos por lluvia tras dejar un largo rastro de inundaciones y daños a su paso: "No podemos bajar la guardia"

De sequías a inundaciones: España afronta 141 riesgos climáticos que obligan a redoblar las medidas de adaptación

Protecció Civil envía un nuevo ES-Alert al Delta de l'Ebre para advertir sobre el riesgo de inundaciones y prorrogar la suspensión de clases y actividades al martes

El temporal se ceba de nuevo en el sur de Tarragona: la dana deja pueblos anegados y millones en daños

Illa anuncia 10 millones en ayudas para los municipios afectados por la dana en Tarragona

