El peculiar nombre irlandés de cuatro letras que tienen cada vez más niños en Catalunya

Ponerle un nombre a un niño es normalmente una de las decisiones más determinantes para los padres. Unos lo tienen claro desde el principio y hay consenso, pero en otras familias puede ser origen de conflicto.
En la actualidad, los nombres de niños que más triunfan en nuestro país son Martín, Mateo, Hugo, Leo y Lucas, mientras que en el caso de las niñas, los padres se han decantado, en su mayoría, por Lucía, Sofía, Martina, Valeria y María.
Los nombres más frecuentes
Según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), los niños ya no se llaman Jose, Antonio, Francisco, Manuel o Vicente, los más populares en los años 30. Ahora los niños se llaman Martín, Hugo, Leo, Mateo, Lucas, Enzo, Alejandro, Daniel, Marc y Manuel. En el caso de las niñas, los padres eligieron entre 2020 y 2023 nombres como Sofía, Lucía, Martina, Aitana, María, Emma, Valeria, Julia, Mía y Carla.
Liam, un nombre en auge en Alicante
En el caso de los niños, Liam es el que más nos ha llamado la atención, ya que no salía hasta ahora en los datos del INE y parece que irrumpe con fuerza. Lo encontramos en el listado de nombres más frecuentes en Alicante, Baleares, Barcelona, Tarragona, Girona, Álava, Ourense, Las Palmas y Santa Cruz de Tenerife.
Liam es un nombre de origen irlandés, una forma abreviada de Uilliam, la versión gaélica de William, Guillermo en español. El nombre William deriva del germánico Wilhem, compuesto por dos partes, la parte wil significa “voluntad, deseo” y helm significa “protección, casco, defensa”. Entonces, etimológicamente, podría interpretarse como “protector decidido” o “voluntad de proteger”. Con el paso del tiempo, en el mundo angloparlante, William dio lugar a diminutivos o variantes como Will, Bill, Liam, etc.
Se trata de un hombre corto, fácil de pronunciar en español, y que es elegido cada vez más por los padres alicantinos. Además, hay varios actores famosos que llevan este nombre, como Liam Neeson, Liam Hemsworth o Liam Garrigan. Algunos deportistas también llevan esta denominación irlandensa como el tenista Liam Broady o el exfutbolista Liam Brady. Por último, y quizá para muchos el más conocido sea el cantante de Oasis, Liam Gallagher.
