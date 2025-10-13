Manresa cobrará 90 euros a quien no use los contenedores inteligentes

Manresa abre la vía de las medidas de presión para que toda la ciudadanía y todos los locales comerciales utilicen adecuadamente el nuevo sistema de recogida de residuos, con contenedores cerrados para unos y recogida puerta a puerta para otros. El alcalde de la capital del Bages, Marc Aloy, y el concejal de Hacienda, Pere Massegú, han anunciado este lunes una tasa anual complementaria de 88,22 euros para los hogares y locales que durante un año no hayan pasado a recoger la tarjeta y no hayan abierto los contenedores ni una sola vez.

Un 10% de los hogares no han ido a recoger la tarjeta con la que abrir los contenedores inteligentes

La tasa de gestión de residuos se incrementará para ellos un 7,6% de media para cubrir completamente el coste del servicio. Dado que algunas personas no utilizan el nuevo sistema de contenedores cerrados, lo que genera un coste adicional porque ha sido necesario reforzar las brigadas para recoger las bolsas en la calle, se aplicará un 50% de este coste a los ciudadanos responsables. El concejal de Hacienda ha señalado que no se trata de una sanción, sino de una tasa complementaria. El ayuntamiento ingresará 610.000 euros más el próximo año en aplicación del 7,6% de incremento medio del servicio.

Más de 3.000 viviendas sin tarjeta

El alcalde ha lamentado que alrededor de un "10% de los hogares no hayan ido ni a recoger la tarjeta" para abrir los contenedores inteligentes, lo que equivale a más de 3.000 viviendas.

Aloy afirmó que la medida “debe ser un incentivo para que vayan a recoger la tarjeta y la utilicen. No hay intención de recaudar, sino de motivarles, porque si no, ya les avisamos que tendrán una penalización”.

Si el 100% de los residentes usara el sistema, habría una reducción de coste porque no serían necesarias las brigadas complementarias. El alcalde ha insistido en que no puede ser que la gran mayoría de ciudadanos de Manresa utilice el nuevo sistema de gestión de residuos, separando y reciclando —lo que ha permitido pasar del 27% al 70% de aprovechamiento de materiales— y otros no. “Quiero enfatizar que esto lo deben pagar quienes generan el problema”.

Desde 2025, por mandato de la Unión Europea, los ayuntamientos deben cubrir mediante la tasa que pagan los hogares el 100% del coste del servicio de recogida de residuos. Además, debe aplicarse el principio de “pago por generación”, lo que significa que quien más residuos genere, más paga.

Favorecer al pequeño comercio

Otro aspecto importante de las nuevas ordenanzas fiscales es la revisión de la clasificación de los establecimientos comerciales, aplicando como criterio la superficie del local y el tipo de actividad, según el principio de pago por generación.

De esta manera, los locales más grandes y con productos que generan más residuos (como un establecimiento de alimentación) pagarán más que los locales pequeños con productos que generan pocos residuos (por ejemplo, una joyería).

Teniendo en cuenta esta nueva clasificación, el 39% de los establecimientos no verá ninguna variación, el 26,5% tendrá una reducción de la tasa, el 21% sufrirá un aumento y el 13,6% verá incrementada la tasa porque han solicitado aumentar el número de contenedores. El alcalde Marc Aloy afirmó que se trata de una modificación que hace justicia a las demandas realizadas por el pequeño comercio para hacer más justa la tasa.

En cuanto a las bonificaciones, se mantiene el 10% por autocompostaje y se establece una nueva reducción del 50% para las casas en zonas rurales que tengan los contenedores a más de 300 metros.