Salvador Illa anuncia 10 millones en ayudas para los municipios afectados por la dana en Tarragona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha dedicado todo este lunes a visitar los municipios del Montsià y Terres de l'Ebre afectados por las inundaciones que ha dejado la dana Alice, a reunirse con alcaldes y ha presidido también las diversas reuniones que ha mantenido en Tortosa el Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT). Tras la última de estas reuniones, Illa ha anunciado que el Govern aprobará este martes, en el Consell Executiu, un paquete de 10 millones de euros en ayudas y subvenciones para ayuntamientos y sectores afectados por el temporal con "criterios de máxima flexibilidad". Asimismo, el president también ha avanzado que el Institut Català de Finances (ICF) abrirá una línea de 50 millones de euros de créditos bonificados para hacer frente a los daños causados por las lluvias torrenciales de fomra más inmediata a través de esta liquidad que estará disponible a partir del lunes.

Illa ha dicho que durante el día de mañana continuará suspendida la actividad sanitaria no urgente y que las escuelas permanecerán cerradas en todas las comarcas afectadas, salvo en el Baix Camp, por lo que ha pedido limitar los movimientos. El pronóstico es que continúen las lluvias esta noche, pero con menor intensidad, y que ya la mañana del martes haya "un punto de inflexión" con un relajamiento del temporal. El president ha agradecido el trabajo de los equipos de emergencia y ha desvelado que los Bombers calculan que hay ocho estructuras en Godall con afectaciones estructurales "graves", otras ocho de carácter más "leve" y unas 25 con situación menos preocupante. La previsión es que el martes se encare el trabajo de reconstrucción, después de que este lunes ya se hayan retirado los vehículos y hayan empezado las actuaciones de limpieza. "El plan sigue en emergencia, no tanto por las lluvias, sino por las afectaciones que ha dejado", ha aclarado Illa, pero no ha concretado todavía cuándo ni cómo se declarará zona catastrófica.

Son unos anuncios que Illa ha hecho tras dedicar la tarde del lunes a mantener reuniones técnicas para abordar los daños en las comarcas del Ebro después de haberse reunido con los alcaldes de los municipios más afectados y escuchar las principales demandas y necesidades, relacionadas con infraestructuras, ríos y barrancos.

A estas reuniones técnicas también han asistido el conseller de Presidència, Albert Dalmau, y la consellera de Interior, Núria Parlon, además de representantes de las secretarías de movilidad e infraestructuras, de la Agència Catalana de l'Aigua (ACA) e Infraestructures.cat. También han participado el delegado del Gobierno en las Terres de l’Ebre y el secretario de Gobiernos Locales y Relaciones con el Aran.