Un 32% de mujeres y un 25% de hombres residentes en ciudades tienen pobreza de tiempo en España

La encuesta Òmnibus de la ciudad de Barcelona publicada en 2024 concluyó que, al igual que en la mayoría de ciudades del Estado, un 32% de las mujeres y un 25% de los hombres padecen pobreza de tiempo, es decir, tienen de media tres horas menos al día para actividades personales y de ocio, después de atender las obligaciones laborales, domésticas, de cuidado de otras personas y satisfacer necesidades básicas.Y las mujeres dedican dos horas diarias más a las tareas de cuidado que los hombres. En consecuencia, un 78% de las madres en España afirman estar mentalmente sobrecargadas y un 42% padece ansiedad, según el informe Estado de la Maternidad en Europa 2024, elaborado por la organización Make Mothers Matter (MMM). En Europa, hasta un 20% de la población sufre pobreza de tiempo, y la cifra supera el 50% en algunos países de América Latina.

Estos son algunos de los datos que se han puesto sobre la mesa este lunes en Barcelona en la inauguración de la Time Use Week 2025, la Semana de los Horarios y el Tiempo, que este año celebra su undécima edición bajo el título 'El Derecho al Tiempo en la Era de la Inteligencia Artificial'.

Según previsiones de la ONU, en 2050 la población mundial alcanzará los 9.700 millones y un 70% vivirá en ciudades, lo que acentuará el envejecimiento, habrá núcleos familiares pequeños en Europa y aumentará la necesidad de cuidados especializados. La tecnología, los servicios profesionales y las políticas de conciliación serán clave para gestionarlo. De ahí que la Time Use Week se enfoque este año en analizar cómo la IA puede ayudar en este cambio.

La consellera Eva Menor ratifica el compromiso del Govern para "garantizar que todas las personas puedan conciliar la vida laboral, personal y familiar"

El mundo laboral vivirá una automatización del 27% de los puestos de trabajo, según la OCDE. Esto podría favorecer jornadas más cortas, pero con riesgos de inestabilidad y precarización, especialmente en tareas administrativas y de servicios. La tendencia es que el teletrabajo y el trabajo híbrido sigan extendiéndose —actualmente alrededor del 30% de los trabajadores en la UE realiza trabajo híbrido o teletrabajo parcial—, aunque será necesario evitar efectos negativos sobre la salud mental y la vida personal, fomentando la desconexión. Como señala Ramon López de Mántaras Badia, ponente en la TUW 2025: "Habrá que hacer dieta digital".

Desde este lunes y hasta el miércoles, los participantes en este evento internacional intercambiarán información sobre casos de éxito en políticas de tiempo y se ofrecerán herramientas a disposición de administraciones y organizaciones para reducir las desigualdades causadas por la actual pobreza de tiempo y construir una sociedad donde el Derecho al Tiempo esté garantizado para todos. Marta Junqué, directora de la Time Use Initiative, ha subrayado que esta edición abre un debate "muy oportuno": "¿a qué dedicaremos el tiempo en el futuro? Ahora mismo la mayoría de la población tenemos malestar horario, con la sensación continua de no tener tiempo. Debemos abrir un horizonte de esperanza donde la era de la IA nos permita tiempo para lo esencial en la vida, los cuidados y el descanso, y también para lo que nos hace felices. Los diálogos de esta semana con expertos de todo el mundo nos darán herramientas para asegurar que en la era digital tengamos Derecho al Tiempo", ha defendido.

Democratizar el tiempo

En la jornada inaugural, la consellera de Igualtat i Feminismes, Eva Menor, ha explicado que el Govern quiere impulsar la Agenda Catalana de Conciliación y Corresponsabilidad, con el objetivo de "garantizar que todas las personas puedan conciliar la vida laboral, personal y familiar". "Esta política se enmarca en el compromiso feminista del Govern de la Generalitat para avanzar hacia una sociedad más justa, equitativa y sostenible. La Agenda se basa en reconocer y redistribuir el tiempo de cuidado, promover la corresponsabilidad entre hombres y mujeres y garantizar servicios públicos que faciliten la conciliación", ha dicho Menor.

Raquel Gil, teniente de alcalde de Derechos Sociales, Promoción Económica, Trabajo, Feminismos y Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, ha destacado, al hilo del papel de la IA en la gestión del tiempo, que las tecnologías tendrán "un papel central" y ha apuntado que desde el consistorio la voluntad es "impulsar políticas públicas que faciliten la democratización digital y el uso de la IA para el bienestar de las personas". "Por ello promovemos proyectos como el Acuerdo Barcelona por el Empleo de Calidad (ABOQ), que trabaja en corresponsabilidad con distintos actores por la conciliación de las vidas laboral, familiar y personal, así como jornadas laborales adecuadas y flexibilidad, y nuestra labor con más de 150 empresas de la Red NUST para promover un cambio en la organización del tiempo de trabajo", ha detallado.

Por su parte, Javier Silva, diputado delegado de Ciclo de Vida y Comunidad del Área de Sostenibilidad Social de la Diputación de Barcelona, ha recordado que desde este organizmos se siguen impulsando los Planes Locales de Organización del Tiempo. "Tenemos la oportunidad de hacer que los avances tecnológicos se conviertan en una herramienta para democratizar el tiempo, los cuidados y construir comunidades más justas, sostenibles y cohesionadas", ha defendido.

Olga Morales, consejera delegada de Políticas Sociales e Igualdad del Área Metropolitana de Barcelona (AMB), ha puesto el foco en el hecho de que "la pobreza de tiempo tiene rostro de mujer. Ellas dedican, de media, casi el doble de horas que los hombres a tareas domésticas y de cuidados no remuneradas, lo que limita su participación en el empleo, la formación y la vida comunitaria". Para acabar con ello, el AMB tiene en marcha el Pacto Metropolitano por el Derecho al Tiempo y acompaña a los municipios para transformar esta realidad. "Nuestro compromiso es seguir impulsando políticas que reduzcan la pobreza de tiempo de las mujeres y promuevan una organización social más equitativa, donde disponer de tiempo sea también una forma de garantizar la igualdad y el bienestar", ha afirmado Morales.