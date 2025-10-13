El temporal en Tarragona atrapa a decenas de valencianos: "Las calles parecían ríos"

"Hay muchísimos coches atrapados en la carretera, y la mayoría de valencianos que volvíamos después de pasar el puente". Es el testimonio de Josep Pérez, que tendrá que pasar la noche en una de las gradas del polideportivo de Amposta, habilitado para acoger a todas las personas que han quedado atrapadas por una tromba de agua que registra, al cierre de esta edición, hasta 400 l/m2.

"Aquí casi todos hablamos valenciano, somos muchos que habíamos ido a pasar unos días y volvíamos ahora a casa", cuenta desde el graderío. Explica que el polideportivo se va llenando poco a poco y que los Mossos de Esquadra no paran de traer mantas para la gente que ya ha tenido que dormir en la pista de parqué al estar todos los asientos ocupados.

Durante la tarde los móviles de Josep y su familia han recibido dos EsAlerts. El primero ha sido para alertar de la tromba de agua: "decía que buscáramos un sitio seguro y evitáramos desplazamientos, y eso hemos hecho", cuenta. El segundo de ellos ha sido para avisar de la cancelación de las clases.

Atrapados en una gasolinera

La tempestad ha pillado a Josep y su familia en plena autopista, y la lluvia ha golpeado tan fuerte que han tenido que refugiarse en una gasolinera cerca de Amposta. "Al llamar a Emergencias nos han dicho que no nos moviéramos de allí porque estábamos en un sitio seguro", explica.

Lo cierto, explica Josep, es que tenían un sitio donde estar y víveres de la propia gasolinera, pero un conflicto con la misma ha provocado la intervención de los Mossos. "Han dicho que cerraban a las 10 y a esa hora nos han tirado a todos afuera en esa situación, la empresa ha dicho que cerraba y cerraba", explica.

Los Mossos de Esquadra han tenido que intervenir en la gasolinera para informar a la gente que el polideportivo de Amposta se había habilitado para que los afectados pudieran pasar la noche allí. "Nos han llevado y por el camino hemos visto cientos y cientos de coches atrapados en la autopista y tendrán que pasar la noche allí",explica Josep.

Atascos en la autopista

Josep explica que durante el traslado ya había muchas calles de Amposta que "estaban completamente impracticables. Eran auténticos ríos", lo cual ha hecho que la gente atrapada en las vías no pueda ser rescatada.

Sin embargo, este profesor afincado en València capital asegura que no ve la situación tan dramática como la vivida el 29-O. "Creo que es algo más parecido a las nevadas que dejan atrapados cientos de coches durante toda la noche que a la dana que provocó tantos muertos", cuenta.

Sin embargo, asegura que por lo que ha visto tanto en la carretera como en el traslado a Amposta "lo que sí que va a haber son miles y miles de afectados". "Hemos intentado sortear la ciudad por todos lados y no se podía pasar, todo eran coches atascados en cualquier carretera. En realidad, hemos tenido suerte al acabar en la gasolinera", reconoce.

Cortadas todas las vías terrestres

Según ha explicado la Agencia Valenciana de Meteorología (Avamet) la situación en el sur de Tarragona es "muy complicada" con registros de hasta 400 l/m2 e "inundaciones graves" en algunos puntos. "Ahora mismo es imposible llegar o volver desde Cataluña por carretera o en tren", explica la agencia en redes sociales.

Las condiciones meteorológicas han obligado a suspender las salidas de los trenes con origen Barcelona y Valencia del Corredor Mediterráneo a causa de las acumulaciones de agua en la vía, afectando a 17 trenes y a más de 3.000 viajeros.Las fuertes lluvias han causado acumulaciones de agua en las vías del tren entre Ulldecona y L'Aldea, lo que ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria.

"Sants es un caos"

Victoria volvía desde Praga a Barcelona en avión con varias amigas cuando ha comenzado la tempestad. "El vuelo ha llegado con retraso y ya sabíamos de la alerta, pero confiábamos en poder volver en tren aunque fuera algunas horas tarde", explica.

Rápidamente, al llegar a la estación de Sants para coger un Intercity se ha dado cuenta de que era imposible. "La estación era un caos, colas por todos lados y evidentemente todos los trenes a Valencia cancelados", cuenta.

Aunque sus amigas han pedido información, en la estación les han informado de que no había trayectos alternativos en bus ya que las carreteras estaban cortadas por la dana, y que tampoco podrían viajar este lunes. "Nos han dicho que como pronto podríamos volver el martes en unos trenes y que no habría sitio para todos los pasajeros que lo intentaran", remarca.