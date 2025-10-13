Vecinos de la Ràpita afectados por la dana Alice: "Lo tendremos que tirar todo"

Tras la tormenta, la calma. Este lunes a primera hora, los afectados por el paso de la dana Alice por las comarcas del sur de Tarragona hacían balance de los importantes destrozos, especialmente graves en el Montsià. En la zona del puerto de la Ràpita, el barranco que desemboca en el mar se desbordó este domingo por la tarde, y el agua y el barro se extendieron por los alrededores. En la calle Méndez Núñez el nivel del agua alcanzó más de medio metro en muy poco tiempo, y este lunes los vecinos se han unido para limpiar.

“Tendremos que tirarlo todo”, ha dicho Paquita, que tiene un bajo con una cocina y donde también guardaba un coche. En medio de la calle, un palmo de barro y quejas de los residentes, ya que la situación se ha repetido por tercera vez en cinco años. Por eso reclaman mejores canalizaciones y ayuda de la brigada municipal.

En Santa Bàrbara, uno de los municipios más afectados, han despertado con una sorpresa: una nueva riada del barranco del Pelós, desbordado tras las intensas lluvias de la tarde de este domingo. Entre resignados y sorprendidos, los vecinos sacaban barro y agua de las casas cuando aún no había salido el sol. Aquí el agua llegó a superar el medio metro dentro de muchas viviendas, y esta mañana se hace recuento de los bajos inundados, algunos con vehículos anegados en su interior.

Los Bomberos tuvieron que rescatar a personas que se encontraban dentro de dos vehículos y de una casa in extremis, pero no ha habido daños personales. Preocupa especialmente el impacto que tendrá en las infraestructuras agrícolas, en plena campaña de recogida de la aceituna. Aunque “es un problema endémico”, persisten graves problemas de cobertura e internet.