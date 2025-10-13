La dana Alice seguirá descargando con fuerza este lunes tras dejar decenas de municipios inundados en el sur de Catalunya

Alice sigue abriéndose paso en Catalunya. Tras un domingo infernal, en el que en cuestión de horas se inundaron decenas de municipios, los pronósticos apuntan a que este lunes la dana seguirá descargando con fuerza en gran parte del territorio catalán. Meteocat mantiene activados decenas de avisos por intensidad y acumulación en todo el litoral catalán y en la franja pirenaica. Los más severos, de nivel naranja, se focalizan en las comarcas del sur, donde el temporal ya ha causado estragos. La Generalitat ha suspendido clases, aplazado la atención sanitaria no urgente, cerrado las instalaciones públicas y recomendado el teletrabajo en el Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta. Protecció Civil, por su parte, advierte que se ha activado la fase de emergencia de su plan frente a inundaciones y pide a la población extremar las precauciones.

Este lunes por la mañana hay una docena de comarcas en aviso por lluvia y tormenta ante el avance de la dana Alice en Catalunya. Todo el litoral de Barcelona y Tarragona, pasando por el Baix Llobregat y el Garraf hasta Terra Alta, están en aviso amarillo ante un escenario de fuertes lluvias. De cara a la tarde, los avisos amarillos se extienden a toda la costa catalana y Pirineos, desde el Baix Empordà hasta el Pallars. Las zonas con más riesgo vuelven a ser las del sur de Catalunya, especialmente el Montsià, Baix Ebre y Baix Camp ante un episodio que podría dejar más de 200 litros por metro cuadrado en las próximas 24 horas.

El paso de Alice ya está dejando registros excepcionales en Catalunya. En el Montsià, la comarca hasta ahora más afectada por las lluvias, se han llegado a registrar acumulaciones de más de 300 litros por metro cuadrado en una sola jornada. En el Baix Ebre, son varias las localidades donde se han superado los 180 litros por metro cuadrado en cuestión de horas. En localidades como Mas de Barberans, por ejemplo, se han registrado descargas de casi 100 litros en poco más de una hora. La situación ha dejado calles anegadas, carreteras cortadas y hasta inundaciones de más de un metro de altura en decenas de municipios como Godall, La Ràpita y Amposta.

Durante la madrugada se ha reabierto la circulación en la AP-7 entre Ulldecona y Freginals. En sentido sur ya están en funcionamiento todos los carriles, mientras que en sentido norte se mantiene parte de la vía cortada. A primera hora también se ha reportado el corte de varias carreteras como la N-340 Amposta-Alcanar, C-12 Amposta-Tortosa, TV-3408 Amposta-La Ràpita, TV-3317 Freginales. En cuanto a los trenes, se ha restablecido la circulación de la R16 entre Barcelona y Tortosa, aunque se mantiene cortado el tramo entre l'Aldea y Ulldecona.

Protocolos de emergencias

Bomberos y cuerpos de emergencias han recibido más de 2.000 llamadas y realizado unas 340 intervenciones relacionadas con el impacto de estas lluvias en Catalunya (casi 300 en el Montsià y medio centenar más en el Baix Ebre). La mayoría de ellas, relacionadas con los daños provocados por las inundaciones. También se reportan varios rescates 'in extremis' aunque, por suerte, por el momento no se reportan víctimas ni desaparecidos. La Creu Roja se ha movilizado hacia las zonas más afectadas para atender al centenar de personas desalojadas o varadas a causa de las lluvias y que esta noche han tenido que dormir en polideportivos.

La Generalitat mantiene activos todos los protocolos de emergencia y coordinación frente a inundaciones. El Centre de Coordinació Operativa de Catalunya (CECAT) lleva reunido desde el domingo para monitorizar el avance de este temporal y desplegar los efectivos necesarios sobre el terreno. El president Salvador Illa afirma que ya se ha desplazado hasta Tortosa para participar al Consell Assessor del plan Inuncat frente a inundaciones. Desde Protecció Civil se recuerda que estamos en fase de emergencia y que, por lo tanto, urge extremar las precauciones en las zonas más afectadas por estas lluvias torrenciales.