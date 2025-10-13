Alice vuelve a elevar los avisos por lluvia tras dejar un largo rastro de inundaciones y daños a su paso: "No podemos bajar la guardia"

Los meteorólogos llevaban días advirtiendo sobre el potencial destructivo de Alice, la primera gran dana del otoño. Y así ha sido. Tras un domingo de fuertes lluvias y de inundaciones repentinas en el sur de Catalunya, este lunes el temporal se ha reactivado y ha vuelto a descargar con fuerza en puntos ya de por sí maltrechos por la fuerza del agua. El Servei Meteorològic de Catalunya ha elevado y extendido los avisos por intensidad de lluvias entre el lunes por la noche hasta, como mínimo, el miércoles por la noche. Protecció Civil mantiene activados todos los protocolos frente a inundaciones y, a través de un mensaje masivo de Es-Alert, ha prorrogado a mañana martes la suspensión de clases y de servicios sociales básicos en las cinco comarcas del Delta de l’Ebre. El avance de Alice hace que llueva sobre mojado y es justamente por eso que, según advierten las autoridades, hay que extremar las precauciones ante el avance de este temporal.

En las últimas 48 horas, la lluvia ha descargado con tal fuerza que en algunos puntos se han llegado a acumular casi 100 litros en una hora y hasta 300 litros por metro cuadrado a lo largo de una jornada. Entre los meteorólogos se debate si estas lluvias torrenciales son fruto de una dana o si, por el contrario, se trata de algún otro tipo de borrasca. Pero sea como sea, más allá de la definición técnica, el resultado es el mismo. Y es que en cuestión de horas, este temporal ha dejado calles anegadas, carreteras cortadas y hasta inundaciones de más de un metro de altura en decenas de municipios del Montsià, Baix Ebre, Ribera d'Ebre, Baix Camp y Terra Alta como Godall, La Ràpita, Amposta y Santa Bàrbara. La situación ha obligado a suspender las clases para más de 50.000 alumnos, aplazar la atención sanitaria no urgente, cerrar las instalaciones públicas y recomendar el teletrabajo en estas comarcas durante todo el lunes y, según se ha informado a última hora, también de cara al martes.

Balance preliminar de daños

Este lunes pretendía ser un día de balance preliminar de daños. Pero justo mientras los vecinos se armaban para sacar el barro y las autoridades efectuaban las primeras inspecciones, la lluvia ha vuelto a descargar con fuerza en Catalunya. En el Observatorio del Ebre, situado en el municipio de Roquetes, se ha registrado el cuarto día más lluvioso del siglo con una acumulación de más de 175 litros por metro cuadrado en una sola jornada. La situación obligó a Protecció Civil a enviar dos mensajes de ES-Alert a todos los móviles situados en la zona de Terres de l'Ebre para alertar a la población ante el riesgo de inundaciones y prorrogar la suspensión de clases y servicios sociales básicos durante una jornada más. Meteocat también emitió varios avisos por intensidad de lluvia en las comarcas de Ponent y Anoia ante chubascos que descargaron hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de apenas 30 minutos.

El servicio de emergencias '112' reporta casi 2.500 llamadas relacionadas con los daños de este temporal y un total de casi 2.000 expedientes abiertos. El cuerpo de Bomberos de la Generalitat informa de 440 intervenciones relacionadas con inundaciones en plantas bajas y párkings, árboles caídos, coches arrastrados por el agua como, por ejemplo, una autocaravana que fue arrastrada hasta el mar. En las primeras inspecciones sobre el terreno se han identificado al menos cinco edificios con daños estructurales graves y una decena más con daños significativos. Los agentes también informan del rescate de 31 personas que habían quedado atrapadas por el temporal pero, por suerte, hasta el momento no se reportan ni heridos de gravedad ni ninguna víctima mortal derivada del paso de Alice.

Zona catastrófica

La Generalitat afirma que está estudiando, junto al Gobierno, declarar zona catastrófica en el Delta del Ebro para facilitar así las labores de reconstrucción y las ayudas a los vecinos afectados por el temporal. El president Salvador Illa ha anunciado que el Govern aprobará este martes, en el Consell Executiu, un paquete de 10 millones de euros en ayudas y subvenciones para ayuntamientos y sectores afectados por el temporal con "criterios de máxima flexibilidad". Asimismo, también ha avanzado que el Institut Català de Finances (ICF) abrirá una línea de 50 millones de euros de créditos bonificados para hacer frente a los daños causados por las lluvias torrenciales de fora más inmediata posible. Estas ayudas irán destinadas a paliar daños en carreteras, infraestructuras, edificios, sistemas agrícolas y cosechas dañadas por el temporal.

Pero este lunes por la noche, el mensaje de las autoridades ha sido unísono y es que, tal y como ha repetido desde el president Illa hasta la consellera Nuria Parlón, "no podemos bajar la guardia ante estas lluvias" ya que, lejos de detenerse, siguen cogiendo fuerzas y amenazan con dejar más inundaciones en Catalunya. Los pronósticos apuntan a que el temporal seguirá cogiendo fuerza desde este lunes por la noche hasta la madrugada del martes, poniendo en aviso naranja a todo el litoral catalán. El martes se activarán avisos de nivel amarrillo en prácticamente todo el territorio ante la previsión de unas lluvias que podrían dejar hasta 20 litros por metro cuadrado en periodos de media hora y, en este caso, dejar intensas descargas en el Empordà. Hasta que se disipe Alice, toda precaución es poca.