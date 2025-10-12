En la calle Tarragona
Tres heridos en el incendio de un parking sótano en Banyoles
El fuego se ha originado en un trastero y se ha propagado rápidamente al resto
Muere un hombre mientras trabajaba en el asfaltado de una calle de Banyoles (Girona)
Núria León
Tres personas resultaron heridas menos graves por inhalación de humo en el incendio de un parking sótano en Banyoles, según informaron los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El aviso del fuego se ha recibido a las 07.04 horas de este domingo en un aparcamiento situado en la calle Tarragona de la capital del Pla de l'Estany.
Ocho dotaciones de los Bombers se desplazaron a la zona y comprobaron que el incendio se originó en la zona de los trasteros. Las llamas se han podido controlar rápidamente y los efectivos ya realizan tareas de ventilación de las escaleras del edificio. El SEM ha activado tres ambulancias y ha atendido a tres personas afectadas por el humo, que han sido evacuadas al Hospital Josep Trueta de Girona en estado menos grave.
- Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
- Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
- El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
- Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
- Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
- El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
- Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
- Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya