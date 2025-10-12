Tres heridos en el incendio de un parking sótano en Banyoles

Tres personas resultaron heridas menos graves por inhalación de humo en el incendio de un parking sótano en Banyoles, según informaron los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El aviso del fuego se ha recibido a las 07.04 horas de este domingo en un aparcamiento situado en la calle Tarragona de la capital del Pla de l'Estany.

Ocho dotaciones de los Bombers se desplazaron a la zona y comprobaron que el incendio se originó en la zona de los trasteros. Las llamas se han podido controlar rápidamente y los efectivos ya realizan tareas de ventilación de las escaleras del edificio. El SEM ha activado tres ambulancias y ha atendido a tres personas afectadas por el humo, que han sido evacuadas al Hospital Josep Trueta de Girona en estado menos grave.