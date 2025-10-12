Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la calle Tarragona

Tres heridos en el incendio de un parking sótano en Banyoles

El fuego se ha originado en un trastero y se ha propagado rápidamente al resto

Muere un hombre mientras trabajaba en el asfaltado de una calle de Banyoles (Girona)

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat.

Archivo - Vehículo de Bombers de la Generalitat. / BOMBERS DE LA GENERALITAT - Archivo

Núria León

Tres personas resultaron heridas menos graves por inhalación de humo en el incendio de un parking sótano en Banyoles, según informaron los Bombers de la Generalitat y el Sistema de Emergencias Médicas (SEM). El aviso del fuego se ha recibido a las 07.04 horas de este domingo en un aparcamiento situado en la calle Tarragona de la capital del Pla de l'Estany.

Ocho dotaciones de los Bombers se desplazaron a la zona y comprobaron que el incendio se originó en la zona de los trasteros. Las llamas se han podido controlar rápidamente y los efectivos ya realizan tareas de ventilación de las escaleras del edificio. El SEM ha activado tres ambulancias y ha atendido a tres personas afectadas por el humo, que han sido evacuadas al Hospital Josep Trueta de Girona en estado menos grave.

