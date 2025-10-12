Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Suspendida por una hora la circulación de dos trenes tras caer un rayo en Benicarló (Castellón)

Como plan alternativo se ha establecido el transporte por carretera para los trenes de Larga Distancia 1092 y 1101, entre Alcalà de Xivert y Vinaròs.

EFE

EFE

La caída de un rayo sobre una caseta de señales, que se ha incendiado, en Benicarló (Castellón), provoca la suspensión de la circulación de un tren de Larga Distancia (Alicante-Barcelona) y otro de Media Distancia (Valencia-Tortosa).

En concreto, se ha suspendido la circulación ferroviaria del tren de Larga Distancia 1092 Alicante-Barcelona Sants, que está detenido en Alcalà de Xivert (Castellón), y del tren de Media Distancia 33720 Valencia Nord-Tortosa, detenido Santa Magdalena de Pulpis (Castellón), según informa Adif en redes sociales. Como plan alternativo se ha establecido el transporte por carretera para los trenes de Larga Distancia 1092 y 1101, entre Alcalà de Xivert y Vinaròs.

Asimismo, está previsto el retroceso del tren de Media Distancia 33720 a la estación de Alcalà de Xivert para encaminar viajeros a destino.

