El SEM atendió cerca de 2.500 personas por afectaciones relacionadas con el calor entre junio y septiembre

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) ha atendido a un total de 2.484 personas por afectaciones relacionadas con el calor entre el 1 de junio y el 30 de septiembre. Casi la mitad de los afectados (49%) ha requerido la activación de una ambulancia, trasladando a la persona a un centro sanitario, mientras que un 51% han sido atendidos de forma no presencial por el servicio 061 Salut Respon. Paralelamente, el 52% de las personas afectadas por el calor han sido mujeres y un 48% varones. Barcelona Ciudad (516 personas atendidas), Barcelona Metropolitana Norte (492), Girona (360), Barcelona Metropolitana Sur (315), Camp de Tarragona (292) y Penedès (217 personas atendidas) han sido las seis regiones sanitarias con más asistencias realizadas por el SEM durante el verano de 2025.

Desde el inicio de la activación del Plan operativo para prevenir los efectos del calor sobre la salud (POCS) se han registrado en Catalunya tres períodos en los que las temperaturas máximas observadas -tanto diurnas como nocturnas- han sido de forma continuada en el rango de calor intenso o muy intenso (sobrepasando el valor superior de este intervalo en más de 2°C). El primer período duró del 28 de mayo al 1 de junio y el segundo comenzó el 9 de junio y se mantuvo hasta el 6 de julio. Este segundo episodio afectó especialmente a las comarcas de Ponent, la Catalunya Central, el Litoral Central y las comarcas de Girona.

427 alertas de calor, principalmente en el Segrià, Pla d'Urgell y Baix Llobregat

El tercer y último episodio empezó el 9 de agosto y terminó el día 19 del mismo mes. La temperatura media máxima durante el día en Catalunya fue de 37,8°C el pasado 16 de agosto, superando en 4,8°C el límite superior de las series históricas, coincidiendo además con un episodio de alto riesgo de incendio. Desde el inicio del plan se han realizado 427 alertas de calor intenso o muy intenso diurno o nocturno en 39 comarcas de Catalunya. Las comarcas con más alertas han sido el Segrià, el Pla d'Urgell y el Baix Llobregat.

En todos estos episodios, Protección Civil, a través del Centro de Coordinación Operativa de Catalunya (CECAT), ha informado a los municipios de las zonas afectadas pidiéndoles que se prevean lugares frescos o salas con aire acondicionado en caso de que sea necesario su uso y se tenga especial vigilancia de las personas mayores de 75 años sin apoyo familiar o sin recursos; personas con discapacidades físicas o psíquicas y limitaciones de movilidad; personas que deban permanecer o realizar actividad física al aire libre (incluidas las actividades laborales) y personas con enfermedades crónicas.