Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tercera edición

Reus se transporta en 1900 para revivir la época dorada del modernismo con una fiesta de recreación histórica

La gastronomía centra la tercera fiesta Reus 1900, que cuelga el cartel de completo en la mayoría de actos con aforo

Tres participantes en la Fiesta Modernista de Reus

Tres participantes en la Fiesta Modernista de Reus / ACN

ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La clase obrera, la burguesa y la humilde vuelven a compartir el espacio público en la tercera edición de la Reus 1900 Fiesta modernista que tiene por bandera el rigor histórico. La población se viste según su estatus social, una implicación que se ha traducido en calles llenas de personajes propios de otro momento histórico.

"Queremos que la ciudad entera se vista de época, sabemos que es complicado, pero queremos trabajarlo desde políticas de juventud, de gente mayor y educación para interpelar a todo el mundo", ha apuntado a la ACN la alcaldesa Sandra Guaita. Este año la cocina ha centrado la programación, coincidiendo con la proclamación de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía, y ha colgado el cartel de completo en la mayoría de actos con aforo limitado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  6. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  7. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
  8. Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya

La tala rasa de bosques aumenta 18 veces la frecuencia y magnitud de las inundaciones catastróficas

La tala rasa de bosques aumenta 18 veces la frecuencia y magnitud de las inundaciones catastróficas

Concentración en las puertas de los juzgados de Lleida contra la puesta en libertad del hombre acusado de violar a su hija

Concentración en las puertas de los juzgados de Lleida contra la puesta en libertad del hombre acusado de violar a su hija

Reus se transporta en 1900 para revivir la época dorada del modernismo con una fiesta de recreación histórica

Reus se transporta en 1900 para revivir la época dorada del modernismo con una fiesta de recreación histórica

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

¿Por qué están apareciendo cráteres explosivos en Siberia? La ciencia encuentra una respuesta

¿Por qué están apareciendo cráteres explosivos en Siberia? La ciencia encuentra una respuesta

Suspendida por una hora la circulación de dos trenes tras caer un rayo en Benicarló (Castellón)

Suspendida por una hora la circulación de dos trenes tras caer un rayo en Benicarló (Castellón)

Pingüinos de la Antártida: estas son las especies que debes conocer

Pingüinos de la Antártida: estas son las especies que debes conocer

Tres heridos en el incendio de un parking sótano en Banyoles

Tres heridos en el incendio de un parking sótano en Banyoles