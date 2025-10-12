Reus se transporta en 1900 para revivir la época dorada del modernismo con una fiesta de recreación histórica

La clase obrera, la burguesa y la humilde vuelven a compartir el espacio público en la tercera edición de la Reus 1900 Fiesta modernista que tiene por bandera el rigor histórico. La población se viste según su estatus social, una implicación que se ha traducido en calles llenas de personajes propios de otro momento histórico.

"Queremos que la ciudad entera se vista de época, sabemos que es complicado, pero queremos trabajarlo desde políticas de juventud, de gente mayor y educación para interpelar a todo el mundo", ha apuntado a la ACN la alcaldesa Sandra Guaita. Este año la cocina ha centrado la programación, coincidiendo con la proclamación de Cataluña como Región Mundial de la Gastronomía, y ha colgado el cartel de completo en la mayoría de actos con aforo limitado.