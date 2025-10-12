Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dana Alice

Prohens y varios técnicos de Emergencias se quedan atrapados en un avión por el temporal en Ibiza

El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el CECOPI

La presidenta del Govern, Marga Prohens, en el CECOPI / CAIB

EFE

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La presidenta del Govern balear, Marga Prohens; el director de Emergencias e Interior, Pablo Gárriz, y el equipo técnico que les acompaña han tenido que permanecer la mañana de este domingo encerrados en un avión en el aeropuerto de Ibiza a causa del temporal de lluvia que afecta a la isla.

Al no poder abandonar la nave, se ha decidido hacer la conexión al Comité Técnico Asesor que debe analizar la evolución de la dana Alice desde el mismo avión, según han informado desde el Govern balear.

La presidenta regional, Marga Prohens, ha aterrizado en la isla para participar del comité técnico convocado en el Parque Insular sa Coma por las lluvias y tormentas que siguen afectando a Ibiza y Formentera.

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha vuelto a activar el aviso naranja por lluvias y tormentas en las Pitiusas con una alerta de riesgo importante de precipitaciones acumuladas en una hora de 40 mm. Lo ha extendido también al sur de Mallorca y la sierra de Tramuntana hasta las 18:00 horas.

El servicio de Emergencias 112 ha alertado este domingo de las precipitaciones acompañadas de granizo que han afectado a la isla de Ibiza durante la mañana.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  6. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  7. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
  8. Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya

Detienen a dos jóvenes de 21 años por agredir a dos agentes de la Guardia Urbana de Lleida

Detienen a dos jóvenes de 21 años por agredir a dos agentes de la Guardia Urbana de Lleida

El SEM atendió cerca de 2.500 personas por afectaciones relacionadas con el calor entre junio y septiembre

El SEM atendió cerca de 2.500 personas por afectaciones relacionadas con el calor entre junio y septiembre

Las criptoestafas se ensañan en mayores de 60 años: "Tienen ahorros y es más fácil que caigan en la trampa"

Las criptoestafas se ensañan en mayores de 60 años: "Tienen ahorros y es más fácil que caigan en la trampa"

"La matanza de cerdos": así funciona la criptoestafa que atrapa a mayores de 60 años

"La matanza de cerdos": así funciona la criptoestafa que atrapa a mayores de 60 años

Redes eléctricas: la misión imposible de encontrar un 'enchufe' en España

Redes eléctricas: la misión imposible de encontrar un 'enchufe' en España

Prohens y varios técnicos de Emergencias se quedan atrapados en un avión por el temporal en Ibiza

Prohens y varios técnicos de Emergencias se quedan atrapados en un avión por el temporal en Ibiza

José Carlos Bouso: "Corremos el riesgo de medicalizar la vida cotidiana"

José Carlos Bouso: "Corremos el riesgo de medicalizar la vida cotidiana"

Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público

Afectaciones al tráfico por las manifestaciones del Día de la Hispanidad en Barcelona 2025: calles cortadas y transporte público