La portada de EL PERIÓDICO del 12 de octubre de 2025

Esta es la portada de EL PERIÓDICO DE CATALUNYA correspondiente al 12 de octubre de 2025.

La versión impresa se puede visualizar en PDF en nuestra hemeroteca digital. Este archivo recoge también todos los números de EL PERIÓDICO editados desde su nacimiento, el 26 de octubre de 1978. El rotativo se publica en doble versión, castellano y catalán, desde el 28 de octubre de 1997, una apuesta editorial en la que fue pionero. El diario fue también el primer medio de España con presencia en internet, con un servicio digital que puso en marcha el 7 de noviembre de 1994.

TEMAS

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Investigado un notario de Barcelona por estafar a ancianos y personas con discapacidad
  6. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  7. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  8. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice

La dana deja inundaciones tras descargar con fuerza en Ibiza y Formentera

Una fiesta que celebra lo que nos une en la diversidad

Andy anuncia que comienza su carrera en solitario

Esto significa que te dejes la cama sin hacer por las mañanas, según la psicología

La dana Alice castiga con inundaciones a las islas de Ibiza, Mallorca y Formentera

Protecció Civil pide precaución en Terres de l’Ebre: "Es necesario evitar desplazamientos y no cruzar rieras"

Catalunya se inspira en Laponia y los Alpes para adaptar los Pirineos al cambio climático

