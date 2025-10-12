Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Detienen a dos jóvenes de 21 años por agredir a dos agentes de la Guardia Urbana de Lleida

La agresión se produjo cuando los agentes heridos de carácter leve mediaban en una pelea a Ricard Vinyes

La jueza deja en libertad al padre que violó a su hija de 21 años frente a su otro hijo de 8 en Lleida

Una patrulla de la Guardia Urbana de Lleida (ACN/Javi Martín/Paeria / ACN/Javi Martín/Paeria) / Bcn

La Guardia Urbana de Lleida ha detenido a dos jóvenes de 21 años por agredir a dos agentes del cuerpo que mediaban en una pelea en la rotonda de la plaza Ricard Vinyes, según ha publicado el diario 'Segre' y ha confirmado el ACN.

Los hechos ocurrieron la madrugada del viernes al sábado cuando la policía local fue alertada de una pelea en este punto de la Zona Alta entre un conductor y dos jóvenes. Hasta el lugar acudieron varias patrullas, que mediaron para separar a los implicados cuando los jóvenes agredieron a dos agentes que sufrieron heridas de carácter leve. Los jóvenes fueron arrestados como presuntos autores de un delito de atentado en la autoridad.

