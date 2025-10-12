Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

AP-7

Detenido en Granollers un hombre reclamado por Francia por una brutal agresión en Cannes

La víctima, que sigue hospitalizada desde 2024, fue encontrada en la calle desnuda y gravemente herida

Detención practicada por los Mossos d'Esquadra

Detención practicada por los Mossos d'Esquadra / Mossos d'Esquadra - Archivo

EFE

Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido en la autopista AP-7, a su paso por Granollers (Barcelona), a un hombre reclamado por Francia por una brutal agresión perpetrada en Cannes en diciembre de 2024.

La detención, según han informado a EFE fuentes de los Mossos, se produjo a las 00:55 horas del pasado día 6 en el kilómetro 132 de la citada AP-7.

El hombre está acusado de tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal, según las mismas fuentes.

La víctima agredida en Cannes fue encontrada en la calle desnuda y gravemente herida. Desde diciembre de 2024 sigue hospitalizada.

