AP-7
Detenido en Granollers un hombre reclamado por Francia por una brutal agresión en Cannes
La víctima, que sigue hospitalizada desde 2024, fue encontrada en la calle desnuda y gravemente herida
EFE
Barcelona
Los Mossos d'Esquadra han detenido en la autopista AP-7, a su paso por Granollers (Barcelona), a un hombre reclamado por Francia por una brutal agresión perpetrada en Cannes en diciembre de 2024.
La detención, según han informado a EFE fuentes de los Mossos, se produjo a las 00:55 horas del pasado día 6 en el kilómetro 132 de la citada AP-7.
El hombre está acusado de tentativa de homicidio y pertenencia a organización criminal, según las mismas fuentes.
La víctima agredida en Cannes fue encontrada en la calle desnuda y gravemente herida. Desde diciembre de 2024 sigue hospitalizada.
