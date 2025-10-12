Concentración en las puertas de los juzgados de Lleida contra la puesta en libertad del hombre acusado de violar a su hija

Una veintena de personas se ha concentrado este domingo por la mañana frente a los juzgados de Lleida para protestar contra la sentencia que ha dejado en libertad al hombre acusado de violar a su hija de 21 años en la calle, en presencia de otro hijo de ocho años, hace una semana.

Convocada por el colectivo Dones de Lleida, la movilización ha denunciado “una justicia patriarcal que perpetúa una cultura de impunidad y no protege a las víctimas”, según ha afirmado Elena Ferre, miembro de la entidad. Los concentrados han portado pancartas con mensajes como “No aceptamos la injusticia”, “Esta sentencia no es justicia, es una vergüenza” o “No es justicia, es patriarcado”. La protesta ha finalizado con la lectura de un manifiesto.

Los asistentes han mostrado su rechazo e indignación ante una sentencia que consideran “vergonzosa”. Ferre ha responsabilizado directamente de la puesta en libertad con cargos del hombre acusado de violar a su hija a “la justicia patriarcal”. “Una justicia que no protege a las mujeres por igual no es justicia, es un poder arbitrario disfrazado de legalidad”, ha denunciado. En este sentido, ha asegurado que “no nos quedaremos de brazos cruzados soportando sentencias indignas, condenas insuficientes u órdenes de alejamiento que no funcionan”.

Además de la acción de este domingo por la mañana, la asociación Feministes de Catalunya ha convocado otra concentración para el próximo martes a las 19.30 horas en la plaza Sant Joan de Lleida, bajo el lema ‘Basta de violencia e impunidad’.

En libertad con la condición de no delinquir

El hombre acusado de violar a su hija en Lleida se encuentra en libertad con cargos después de que la sentencia de cuatro meses de prisión por quebrantar la orden de alejamiento quedara suspendida, bajo la condición de que no vuelva a delinquir durante los próximos dos años. Aunque la Fiscalía se opuso “expresamente” a la suspensión de la pena de prisión, la jueza consideró que el acusado no tenía antecedentes por quebrantamiento de condena.

Actualmente, se está a la espera de que la Audiencia de Lleida resuelva los recursos presentados por el Ministerio Fiscal, que ha recurrido en apelación la decisión del juzgado de dejar al hombre en libertad y ha solicitado su ingreso provisional en prisión comunicada y sin fianza. La Fiscalía también ha recurrido la suspensión de la pena de cuatro meses de cárcel por quebrantamiento de condena, alegando riesgo de fuga, reiteración delictiva y posible intento de influir en la víctima para que cambie su declaración.

Por otro lado, el Ministerio Público ha presentado un tercer recurso de apelación para que la Audiencia revise la decisión del juzgado de denegar el ingreso en prisión del acusado, después de que su esposa lo denunciara ante los Mossos d’Esquadra por presuntos malos tratos.

Los hechos

Los hechos ocurrieron la madrugada del pasado sábado, hace una semana, en el exterior de la Llotja de Lleida. Una patrulla de la Guardia Urbana observó a un hombre manteniendo relaciones sexuales con una mujer y, al identificarlos, comprobó que eran padre e hija. La joven explicó a los agentes que su padre la estaba forzando y, según el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, también declaró que el hombre ya había abusado de ella en otras ocasiones. En el lugar se encontraba además un niño de ocho años, hijo del detenido y hermano de la víctima.

Tras pasar a disposición judicial el lunes, el juzgado de violencia sobre la mujer dejó al hombre en libertad con cargos y con la prohibición de acercarse a la víctima a menos de 200 metros. Ninguna de las partes —ni la Fiscalía ni la acusación particular— solicitó su ingreso en prisión por el supuesto delito de violación. Según fuentes del Ministerio Público, en ese primer momento no se apreció riesgo de fuga porque el investigado tenía trabajo en el país y se consideraba que la orden de alejamiento reducía el riesgo de reiteración delictiva.

Sin embargo, el individuo quebrantó la orden de alejamiento al día siguiente de ser liberado, acudiendo a la vivienda donde se encontraba la joven. Los agentes volvieron a detenerlo y, tras un juicio rápido, se dictó una pena de cuatro meses de prisión, que finalmente quedó suspendida. Paralelamente, la esposa del acusado lo denunció este martes ante los Mossos d’Esquadra por presuntos malos tratos.

Medidas cautelares vigentes

Según informó el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), siguen vigentes las medidas cautelares que prohíben al acusado acercarse a menos de 200 metros de la víctima y comunicarse con ella por cualquier vía, en el marco de la causa abierta por un delito contra la libertad sexual. En caso de que el hombre vuelva a incumplir esta medida, la jueza podría ordenar su ingreso inmediato en prisión.