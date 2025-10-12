Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
La aventura de ser padres: "¿Lo estaré haciendo bien?"
Samanta Villar estrena en EL PERIÓDICO el videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'
Samanta Villar: "La maternidad es chute de vitamina con una cara B"
Cuando criamos a nuestros hijos, hay una pregunta que nos asalta a menudo: ¿Lo estaré haciendo bien? Esa duda se cuela en los momentos de cansancio, en las noches sin dormir, en las decisiones que parecen pequeñas pero que sentimos más grandes. Y no importa si somos madres, padres o cuidadores: en el fondo, todos compartimos esa incertidumbre.
Por eso arranca Sobrevivir a la crianza, el nuevo podcast de EL PERIÓDICO. Ya que la crianza no viene con un manual, y sabiendo que nadie nos dará respuestas cerradas ni recetas mágicas, intentaremos hablar con pluralidad sobre el hecho de criar. Aceptando que a veces nos genera inseguridad, miedo o culpa. Y sabiendo que esas dudas coexisten con el amor, la resiliencia y la capacidad de aprender cada día junto a nuestros hijos.
De eso justamente trata el primer capítulo de Sobrevivir a la crianza: de la aventura, los desafíos y las contradicciones que supone criar. Y para acompañar a nuestros lectores en ese reto, el podcast Sobrevivir a la crianza contará con las aportaciones de Eva Millet -periodista y autora de libros tan influyentes como Hiperpaternidad o Madres Mamíferas-, Víctor Amat, psicólogo, y Anna Veciana, madre de dos hijos.
La confianza y la seguridad
“Reivindico la confianza, en nosotros como madres y padres. Y en los hijos, que son super capaces”, asegura Eva. “El problema es que queremos seguridad – asegura Víctor-. La confianza no es lo mismo que la seguridad. […] Confías en que tenemos unos recursos y lo vamos a hacer lo mejor que podemos”.
El podcast Sobrevivir a la crianza tendrá una emisión semanal y una duración de media hora aproximadamente. Entre el resto de temas que tratará se encuentran la corresponsabilidad en la crianza, las actividades extraescolares y la importancia del aburrimiento, o la llegada de la adolescencia.
Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'
Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.
