Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'

La aventura de ser padres: "¿Lo estaré haciendo bien?"

Samanta Villar estrena en EL PERIÓDICO el videopódcast 'Sobre (vivir) a la crianza'

Samanta Villar: "La maternidad es chute de vitamina con una cara B"

Samanta Villar

Samanta Villar

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Cuando criamos a nuestros hijos, hay una pregunta que nos asalta a menudo: ¿Lo estaré haciendo bien? Esa duda se cuela en los momentos de cansancio, en las noches sin dormir, en las decisiones que parecen pequeñas pero que sentimos más grandes. Y no importa si somos madres, padres o cuidadores: en el fondo, todos compartimos esa incertidumbre.

Por eso arranca Sobrevivir a la crianza, el nuevo podcast de EL PERIÓDICO. Ya que la crianza no viene con un manual, y sabiendo que nadie nos dará respuestas cerradas ni recetas mágicas, intentaremos hablar con pluralidad sobre el hecho de criar. Aceptando que a veces nos genera inseguridad, miedo o culpa. Y sabiendo que esas dudas coexisten con el amor, la resiliencia y la capacidad de aprender cada día junto a nuestros hijos.

De eso justamente trata el primer capítulo de Sobrevivir a la crianza: de la aventura, los desafíos y las contradicciones que supone criar. Y para acompañar a nuestros lectores en ese reto, el podcast Sobrevivir a la crianza contará con las aportaciones de Eva Millet -periodista y autora de libros tan influyentes como Hiperpaternidad o Madres Mamíferas-, Víctor Amat, psicólogo, y Anna Veciana, madre de dos hijos.

La confianza y la seguridad

“Reivindico la confianza, en nosotros como madres y padres. Y en los hijos, que son super capaces”, asegura Eva. “El problema es que queremos seguridad – asegura Víctor-. La confianza no es lo mismo que la seguridad. […] Confías en que tenemos unos recursos y lo vamos a hacer lo mejor que podemos”.

Sobre (vivir) a la crianza - ¿Lo estoy haciendo bien?

El podcast Sobrevivir a la crianza tendrá una emisión semanal y una duración de media hora aproximadamente. Entre el resto de temas que tratará se encuentran la corresponsabilidad en la crianza, las actividades extraescolares y la importancia del aburrimiento, o la llegada de la adolescencia.

Dónde ver y escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza'

Podrás escuchar 'Sobre (vivir) a la crianza' cada domingo en las principales plataformas de pódcast: Spotify, Ivoox, Apple Podcast, Podimo, Amazon music y Youtube.

TEMAS

  1. Un total de 265 multirreincidentes son expulsados en Catalunya en el primer semestre: un 48% más que el año pasado
  2. Los alumnos catalanes de sexto de primaria y cuarto de ESO hablan mejor en castellano que en catalán
  3. El juez pidió hace más de un año al Ministerio de Justicia que se expedientara al notario investigado por estafa
  4. Sabadell, Lleida y Girona, las únicas ciudades catalanas no metropolitanas que están listas para multar a los coches contaminantes
  5. Paula, una de las víctimas del notario investigado por estafa: 'No me leyó los documentos y he perdido dos casas
  6. El Gobierno expulsa a 10 extranjeros multirreincidentes cada semana en Catalunya
  7. Catalunya activa avisos por lluvias e inundaciones durante el fin de semana por el avance de Alice
  8. Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya

La aventura de ser padres: "¿Lo estaré haciendo bien?"

La aventura de ser padres: "¿Lo estaré haciendo bien?"

El colectivo Futuro Vegetal ataca el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid

El colectivo Futuro Vegetal ataca el cuadro 'Primer homenaje a Cristóbal Colón' del Museo Naval de Madrid

La tala rasa de bosques aumenta 18 veces la frecuencia y magnitud de las inundaciones catastróficas

La tala rasa de bosques aumenta 18 veces la frecuencia y magnitud de las inundaciones catastróficas

Concentración en las puertas de los juzgados de Lleida contra la puesta en libertad del hombre acusado de violar a su hija

Concentración en las puertas de los juzgados de Lleida contra la puesta en libertad del hombre acusado de violar a su hija

Reus se transporta en 1900 para revivir la época dorada del modernismo con una fiesta de recreación histórica

Reus se transporta en 1900 para revivir la época dorada del modernismo con una fiesta de recreación histórica

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

¿Cuándo dejará de llover en Catalunya?

¿Por qué están apareciendo cráteres explosivos en Siberia? La ciencia encuentra una respuesta

¿Por qué están apareciendo cráteres explosivos en Siberia? La ciencia encuentra una respuesta

Suspendida por una hora la circulación de dos trenes tras caer un rayo en Benicarló (Castellón)

Suspendida por una hora la circulación de dos trenes tras caer un rayo en Benicarló (Castellón)