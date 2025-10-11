Pueden durar hasta 600 años bajo el mar
Retiran cientos de hilos de pescar en Begur y L'Escala para concienciar sobre el impacto de un residuo "casi invisible"
El proyecto 'Pescafils' reclama también medidas de protección para las zonas de gran biodiversidad
Los microplásticos que flotan en el Atlántico podrían sumar hasta 27 millones de toneladas 'invisibles' de residuos
Submarinistas del Club de Inmersión Biología de la Universidad de Barcelona han retirado kilómetros de hilo de pescar de la cala Sa Tuna de Begur y de la Punta del Romero de l'Escala, en el marco del proyecto 'Pescafils'. Quieren sensibilizar sobre este residuo "prácticamente invisible" y "que no se ha puesto atención" según Jordi Regàs, su presidente.
Aseguran que los hilos de pescar pueden durar hasta 600 años bajo el mar y suponen un riesgo para los buceadores y, sobre todo, por algunas especies, como esponjas, gorgonias o estrellas de mar, que puede causarles la muerte. A partir del trabajo de campo, elaborarán un informe científico que harán llegar a los ayuntamientos para reclamar que protejan las zonas con mayor biodiversidad, limitando la pesca.
