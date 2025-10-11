La amenaza de temporales lleva a más municipios catalanes a desmontar paseos marítimos rígidos

Más allá del derribo de restaurantes y clubes náuticos ubicados sobre la arena, como ordena la ley de Costas, el riesgo de temporales violentos pone el foco también sobre otro punto débil del litoral: los paseos marítmos. Estas estructuras rígidas que forman parte de la mayoría de municipios de la costa catalana, vuelven a estar en cuestión cada otoño y primavera, cuando la amenaza de borrascas como el Gloria o el Ciarán se acrecenta. Se reabre entonces el debate sobre qué hacer con los elementos urbanísticos en los que demasiadas veces se tiene que invertir para arreglar los desperfectos que los temporales provocan cada año.

Varios ayuntamientos se han planteado ya "desmontar" paseos marítimos para que la playa recupere espacio. Calafell, en 2024, fue el primero. En pocas semanas, en una actuación pionera, se retiraron baldosas de cemento y piezas de madera sobre las que se podía pasear. En aquel momento, el consistorio argumentó que, ante la crisis climática y la subida del nivel del mar, la mejor medida era "adaptarse y anticiparse" a un posible derrumbe que tarde o temprano iba a suceder. Dos años después, fuentes consultadas aseguran a este diario que la experiencia fue exitosa y celebran haber recuperado metros cuadrados de playa: "Se ha ganado espacio de playa y evitamos gastar dinero cada año en reparaciones".

Las obras pioneras que realizó Calafell. / ZOWY VOETEN

El Colegio de Ingenieros, Caminos, Canales y Puertos ha repetido en más de una ocasión que este tipo de estructuras están en peligro porque impiden la dinámica de los sistemas litorales y fácilmente pueden sufrir las consecuencias de los temporales. A la iniciativa de Calafell se sumaron L'Ampolla, Roda de Berà, Vila-seca e incluso Tarragona, donde se ha retirado una plataforma rígida. El siguiente paso será renaturalizar zona, pero aún no hay un calendario firme. En el norte de Catalunya, Platja d'Aro trabaja en una línea similar.

Apoyo de la Administración

En todos los casos son proyectos que están en proceso de ejecución. Pero el primer balance es positivo, según explican a El PERIÓDICO fuentes la Generalitat. En un contexto de crisis climática, afirman estas fuentes, la mejor alternativa es aplicar medidas de adecuación en lugar de invertir en obras cada poco tiempo. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica no solo aplauden estas actuaciones sino que, en algunos casos, las apoyan económicamente.

De la misma forma, se plantea limitar las aportaciones de arena tras los temporales y apostar por esta solución únicamente cuando se asegure que la arena podrá permanecer en la playa durante un tiempo considerable para dejar de "tirar dinero al mar". "En la costa catalana la arena es escasa y los temporales serán cada vez más recurrentes", sostiene Jorge Guillén, investigador del CSIC. "En este contexto, es necesario analizar cuándo vale la pena invertir en reconstruir y cuándo no", recomienda el ingeniero Agustín Sánchez-Arcilla.