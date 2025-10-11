Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

En la zona de 'les Alegries'

Muere un motorista en un choque contra un camión de basura en Lloret de Mar

El accidente se produjo ayer viernes al mediodía en la pista asfaltada en el depósito controlado de residuos

Ambulancia de los servicios de emergencia.

ACN

Barcelona
Un motorista falleció ayer viernes al mediodía en un choque contra un camión de basura en Lloret de Mar (Selva). El aviso del accidente se recibió a las 13.22 horas en la pista asfaltada que conecta la C-63 con la planta de trasvase y el depósito controlado de residuos de Lloret, según informaron los Bombers de la Generalitat.

Por causas que se investigan, se produjo una colisión frontal entre el camión de basura y la motocicleta en un estrechamiento de la calzada en la zona de 'les Alegries'. El conductor del vehículo de dos ruedas sufrió heridas de mucha gravedad y perdió finalmente su vida. La víctima es un hombre vecino de Blanes y trabajador de la empresa de gestión de residuos GBI, según avanzó el digital 'Lloret Gaceta'.

La Guardia Civil desarticula en Tarragona y Sevilla una red de tráfico de cocaína con 510 kilos incautados

Dana Alice en España, en directo: Última hora de la alerta del Meteocat por lluvias intensas en Catalunya

Camperización 4.0: cuando la furgoneta se convierte en casa y oficina

La Guardia Civil rescata a varias personas atrapadas en un coche tras la dana Alice en San Javier, Murcia

Interés mundial por los yogures de La Fageda que consumía diariamente Maria Branyas, fallecida a los 117 años

Catalunya diseña una estrategia para impulsar la actividad en los Pirineos y frenar la despoblación

Catalunya se inspira en Laponia y los Alpes para adaptar los Pirineos al cambio climático

Emergencias recomienda limitar las actividades al aire libre este sábado en Mallorca, Ibiza y Formentera por la dana Alice