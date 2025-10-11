Muere un motorista en un choque contra un camión de basura en Lloret de Mar

Un motorista falleció ayer viernes al mediodía en un choque contra un camión de basura en Lloret de Mar (Selva). El aviso del accidente se recibió a las 13.22 horas en la pista asfaltada que conecta la C-63 con la planta de trasvase y el depósito controlado de residuos de Lloret, según informaron los Bombers de la Generalitat.

Por causas que se investigan, se produjo una colisión frontal entre el camión de basura y la motocicleta en un estrechamiento de la calzada en la zona de 'les Alegries'. El conductor del vehículo de dos ruedas sufrió heridas de mucha gravedad y perdió finalmente su vida. La víctima es un hombre vecino de Blanes y trabajador de la empresa de gestión de residuos GBI, según avanzó el digital 'Lloret Gaceta'.