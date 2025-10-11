Gente
María Palacios evita pronunciarse ante las últimas polémicas de su marido, Alessandro Lequio
Alessandro Lequio desmiente a Mar Flores tras su entrevista en 'El hormiguero': así es su versión de la relación, afirmando que hubo infidelidad
El amor de Mar Flores que no se ha recordado en televisión: ¿se inventó su primer romance mediático?
EP
El nombre de Alessandro Lequio ha sonado con fuerza en los últimos meses por los platós de televisión. Primero fue por las memorias de Mar Flores, donde sale su 'personaje' y no queda en buen lugar tras asegurar que estuvo detrás de la venta de las fotografías que se publicaron en 'Interviú'... y después ha sido Sonia Moldes quien lo ha situado en la palestra mediática.
A pesar de todas las turbulencias que hay en su vida y todo lo que se ha dicho de él, de su pasado y de la forma que tenía de relacionarse con las mujeres, Alessandro Lequio aguanta el tipo como puede y se defiende -como puede también- cada vez que alguien le ataca públicamente.
Sin embargo, su mujer, María Palacios se mantiene al margen. La comunicadora siempre ha tenido un perfil bajo y nunca ha entrado en las polémicas en las que se ve envuelta su marido. Ni ahora ni antes.
Este jueves, 9 de octubre, Palacios ha acudido a la presentación de la última novela de Belén Junco, 'La digna heredera' y allí ha sido preguntada por la situación en la que se encuentra tras estos testimonios que han puesto en el punto de mira a su marido.
Con la elegancia que le caracteriza y la simpatía que siempre demuestra tener con la prensa, María no ha entrado en opinar acerca de las últimas noticias, pero ha confesado estar "muy bien". Eso sí, le ha pedido a los reporteros respeto al no querer entrar en las polémicas: "Pero entenderás... comprenderás que no voy a entrar, pero estoy estupendamente bien".
