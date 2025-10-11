Jordi Riera, director general de la Fundació Blanquerna-URL: "Nuestro grado de Medicina contará con una red de siete hospitales universitarios"

-¿Es optimista con que el próximo curso el grado de Medicina de la URL sea una realidad?

-Absolutamente. Estamos en cronograma en todos los temas que necesita la implementación. El primero y más relevante es la aprobación por parte de la AQU de la propuesta global del plan de estudios. Sin esto no podríamos acabar de desplegar en resto, pero la verdad es que, habiéndola obtenido ahora, tenemos margen suficiente para cerrar el reconocimiento de nuestros hospitales como universitarios, gestión que tenemos abierta en la Conselleria de Salut. Con el plan de estudios aprobado, todo irá más rápido, con esto y con la finalización del Campus de Salud, otra apuesta fuerte de nuestra institución.

"Las personas no son un hígado o un problema de oído. Necesitamos formar a médicos con miradas que integren esa visión global de la persona"

-Anuncian que centrarán su nuevo grado de Medicina en tres ejes: tecnología, humanismo y compromiso social. ¿Qué les ha llevado a plantearlo así?

-El momento actual pide una formación de carácter integral. Nuestros médicos tienen que entender que el mundo con IA o sin IA es diferente. No buscamos un médico ingeniero, pero sí un médico con un alto conocimiento científico y técnico. Pero es obvio, también, que el mundo nos pide cada vez más médicos que tengan una visión holística de la persona. Las personas no son un hígado o un problema de oído, las personas son altamente complejas, por eso necesitamos médicos con miradas que integren esa visión global de la persona. Y fíjate que no digo ni del paciente, ni del enfermo, sino de la persona, y eso requiere formación humanística e inteligencia emocional. Son vitales los lazos entre el trabajo de estos profesionales de la salud y los retos amplios que tiene la sociedad.

-¿A qué se refiere?

-A que la mirada tiene que ir más allá de la relación médico-paciente y ser una mirada médico-sociedad. Por eso hablamos de un alto compromiso social, porque los retos son mayúsculos. Buena parte de nuestra salud global tiene que ver con cómo nos relacionamos con el resto de personas y con los contextos comunitarios. El médico tiene que tener una mirada comunitaria.

Jordi Riera, este viernes en la Universitat Ramon Llull, en Barcelona. / Manu Mitru

-¿Su intención es crear 120 plazas en dos grupos, uno en catalán y otro en inglés?

-No exactamente. La idea es abrir dos grupos, y estos dos grupos tendrán la oportunidad, en un buen número de asignaturas a lo largo de los seis años, de cursarlas en inglés. Pero no es que haya un itinerario en inglés y otro en catalán, sino que todos los estudiantes podrán optar a materias en inglés. Nos parece que así también favorecemos la conexión del médico con el mundo. Hoy en día, el ejercicio de la medicina en Catalunya te lleva con frecuencia a encontrarte con pacientes de todas partes. Eso sí, tendrán que tener un mínimo del nivel B2 para poder aplicar a estas asignaturas.

"Todos los estudiantes podrán optar a materias en inglés. Nos parece que así también favorecemos la conexión del médico con el mundo"

-Una de las cuestiones más peliagudas que rodea la creación de nuevas plazas de Medicina son las prácticas. ¿Cómo lo están gestionando?

-Somos perfectamente conocedores del tejido sanitario del país, que en algunos momentos puede estar un poco saturado para dar cobertura a las prácticas de todos los excelentes grados de Medicina que ya se están impartiendo. Aquí teníamos que asumir dos retos. El primero era en qué medida podíamos incorporar estos nuevos estudios sin interferir en los acuerdos con las universidades que ya imparten este grado. El segundo, cumpliendo el primero, era conseguir prácticas en todas las especialidades, en todos los ámbitos, para poder proveer durante todo el grado a los 120 estudiantes.

-¿Lo han logrado?

-Sí, gracias a un gran acuerdo firmado con siete hospitales, algo muy relevante. Este grado tiene gran aspiración de red.

Jordi Riera, este viernes en Barcelona. / Manu Mitru

-¿De red?

-Sí, primero, de red interna, idea que incluso me emociona. Será el grado con más red interna de toda la Ramon Llull. Nos hemos puesto de acuerdo muchas instituciones de la universidad para colaborar intensamente: instituciones como el IQS en el ámbito de biociencias; La Salle, pionera en tecnología en salud o ESADE, que lleva años formando a las direcciones generales de los hospitales del país. Hemos imaginado una gran red, no basándonos en un solo hospital. Contaremos con siete hospitales universitarios.

"Los 120 estudiantes del grado podrán hacer prácticas en todas las especialidades en los siete hospitales de la red"

-¿Siete? Parecen muchos.

-Tres del grupo Quirón -el más relevante, el Hospital de Barcelona, que reúne todas las características para pasar a ser nuestro primer hospital universitario, algo que la Conselleria de Salut tiene que acabar de validar en los próximos dos o tres meses-, y todo el grupo de hospitales de la Fundació Hospitalàries, que tienen el Hospital de Sant Rafael, el de la Mercè, el de Sant Boi y el de Martorell. Esos siete hospitales darán cobertura a todas las prácticas de todo el grado asignatura a asignatura. Contaremos también con tres CAP: el CAP Vallcarca, CAP Sant Gervasi y EAP Dreta de l’Eixample - CAP Roger de Flor, y, siguiendo con esa lógica de red interna y red externa, hemos creado también un consejo asesor de personalidades del mundo de la medicina.

-¿Puede avanzar su composición?

-Está formado por distintos referentes de la medicina del país y presidido por Jaume Padrós, durante muchos años presidente del Col·legi de Metges.