La Guardia Civil desarticula en Tarragona y Sevilla una red de tráfico de cocaína con 510 kilos incautados

La Guardia Civil ha detenido a seis personas, entre ellas al jefe del grupo, en una operación con la que se ha desarticulado una organización criminal dedicada al tráfico de cocaína en España, a la que se le han incautado 510 kilos de esa droga y diverso material, con un valor conjunto de unos quince millones de euros.

La Guardia Civil informa este sábado en un comunicado de que las detenciones se han practicado en las provincias de Tarragona y Sevilla. La investigación de la Comandancia de Tarragona comenzó en septiembre de 2024 tras recibir los agentes una información sobre la presencia de un grupo criminal asentado en el delta del Ebro dedicado a la adquisición de grandes cantidades de cocaína.

El grupo, según el comunicado, empleaba una estructura logística sofisticada, que incluía el uso de vehículos denominados "lanzadera", que se empleaban para detectar posibles controles policiales, así como furgonetas con dobles fondos, que se ocultaban empleando sistemas hidráulicos que se accionan con mecanismos también ocultos.

Interceptados en ruta

El pasado 30 de abril, la Guardia Civil detectó que la organización planeaba transportar un cargamento de cocaína desde la provincia de Huelva hasta la de Tarragona.

En colaboración con la unidad operativa de policía judicial del cuerpo en la provincia onubense, los investigadores detectaron la compra de gran cantidad de droga en el municipio de Lepe (Huelva).

Los agentes dejaron que el cargamento iniciase su ruta a bordo de tres furgonetas, que fueron interceptadas ya en la provincia de Sevilla y en las que se encontraron 510 kilos de cocaína en dobles fondos de los vehículos. En esta actuación se detuvo a los conductores de las tres furgonetas, quienes tras pasar a disposición judicial ingresaron en prisión provisional.

Transporte en una embarcación

A raíz de esta acción de la Guardia Civil, los investigados cambiaron de mecánica. Compraron una embarcación de recreo en la provincia de Málaga para usarla para introducir hachís en la península.

No obstante, durante un intento de transportar dicha droga, las condiciones meteorológicas provocaron el hundimiento de la embarcación. Los dos pilotos tuvieron entonces que ser rescatados del agua.

Tras estos acontecimientos, el pasado 25 de septiembre se llevó a cabo la entrada simultánea en cuatro inmuebles Deltebre (1), La Ràpita (1) y Tortosa (2), en la provincia de Tarragona.

Nuevas detenciones

En esta segunda fase de la operación, se detuvo a tres personas, entre ellas el presunto líder del grupo, a quien se le intervino un arma de fuego en su domicilio.

Estos detenidos, así como la droga incautada, los vehículos y los efectos aprehendidos se pusieron a disposición del juzgado de guardia de Amposta (Tarragona), que decretó prisión para dos de los tres detenidos.

En las distintas fases de la operación se detuvo a un total de seis personas, de las que cinco se encuentran en prisión.

En la investigación del caso se intervinieron, en total, 510 kilos de cocaína, un arma corta marca Grand Power con silenciador y 50 cartuchos de 9 milímetros, una defensa extensible, 4.935 euros en efectivo, terminales telefónicos, una máquina de contar dinero y documentación personal falsa. La Guardia Civil estima que lo incautado habría alcanzado un valor en el mercado español de unos quince millones de euros, pero el doble o el triple en el caso de haber sido comercializado en otros países europeos.

Desde el pasado mes de abril han participado en la operación agentes de Tarragona, Huelva, Vinaroz (Castellón) y de la Agrupación de Reserva y Seguridad