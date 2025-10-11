El Govern reivindica la memoria democrática en un homenaje a las víctimas del franquismo

El Fossar de la Pedrera, la fosa común más grande de Cataluña situada en Montjuïc, ha acogido este sábado un acto de homenaje a los represaliados por el franquismo al que ha asistido el conseller de Justicia, Ramon Espadaler, que ha reivindicado la memoria democrática como una "exigencia ética".

Al acto, que organiza cada año Memorial Democràtic y la Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat de Catalunya, ha asistido también el concejal de Memoria Democrática del Ayuntamiento de Barcelona, Lluís Rabell, y la ex consellera de Justicia y diputada de ERC en el Parlament, Ester Capella, entre otros.

El conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler / David Zorrakino / Europa Press

"Hace cierto tiempo habríamos podido decir que la memoria democrática era un deber que nos concernía a todos. Ahora me atrevo a ir más allá: la memoria democrática es una exigencia ética", ha dicho Espadaler.

Contra la ultraderecha

El conseller ha abogado por combatir los discursos de la ultraderecha tanto ofreciendo buenos servicios públicos "propios del estado de derecho" en ámbitos como la salud, la educación y la asistencia social como impulsando "la transmisión" a los más jóvenes de la memoria democrática.

En este punto, ha recordado que la nueva ley de memoria democrática, que pone el foco precisamente en esta transmisión, se encuentra en trámite de negociación parlamentaria.

El presidente de la Associació Pro-Memòria als Immolats per la Llibertat a Catalunya, Josep Francesc Colomer, ha destacado que las personas fusiladas por el franquismo "no murieron con las manos vacías, nos dejaron una semilla que hemos recogido y que ha dado muchos frutos".

Más de 1.700 republicanos

En el Fossar de la Pedrera se encuentran inhumados los cuerpos de más de 1.700 republicanos ejecutados en Barcelona por el régimen franquista por motivos políticos e ideológicos.

El acto celebrado rinde homenaje también a todos aquellos que sufrieron prisión o fueron perseguidos por su defensa de las libertades y los valores democráticos.

Tras los parlamentos, las autoridades han realizado una ofrenda floral en la tumba del que fue presidente de la Generalitat Lluís Companys, ejecutado en el Castillo de Montjuïc el 15 de octubre de 1940.