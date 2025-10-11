Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Ley de alta montaña

Catalunya diseña una estrategia para garantizar empleo, vivienda y servicios en los Pirineos y frenar la despoblación

Una de las claves del plan es diversificar la economía más allá del turismo y la actividad primaria

Las comarcas de montaña ocupan un 30% del territorio aunque estén habitadas por el 4% de la población

Catalunya se inspira en Laponia y los Alpes para adaptar los Pirineos al cambio climático

El Pirineo catalán recupera la propuesta de liberar ejemplares de lince boreal

Alumnos de bioingeniería en Ginestarre (Pallars Sobirà).

Alumnos de bioingeniería en Ginestarre (Pallars Sobirà). / MARTA LLUVICH / ACN

Guillem Costa

Guillem Costa

Barcelona
Igual que con la ley de barrios se pretende recuperar zonas degradadas y revitalizarlas, el Govern de Salvador Illa ha puesto el foco en las comarcas de montaña, un territorio que representa cerca del 30% de la superficie catalana, pero apenas concentra un 4% de la población. Para frenar la pérdida de habitantes, la Generalitat trabaja en una estrategia que combina leyes y proyectos concretos que contribuyan a hacer más fácil la vida en los Pirineos.

El eje de esta iniciativa es la futura ley de alta montaña, que reemplazará la legislación vigente desde 1983. La norma busca un redactado capaz de responder a los retos ambientales, sociales y económicos actuales y contempla la creación una serie de acciones clave en diferentes ámbitos.

"Se deben ofrecer trabajos de calidad que hagan atractivo residir en pueblos que han perdido habitantes"

Bernat Claramunt

— Investigador del CREAF

En paralelo, según detallan fuentes del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, se pretende reactivar la Estratègia Pirineu, que ya identifica siete ejes prioritarios —desde deporte y turismo hasta agricultura y gestión forestal— con 74 acciones previstas, de las cuales solo entre 10 y 15 están en marcha. La dirección general de Polítiques de Muntanya, recientemente separada de la de Políticas del Litoral, tiene el reto de coordinar estas iniciativas y buscar financiación para convertirlas en proyectos concretos.

Diversificar la economía

El objetivo es demostrar que vivir en la montaña no tiene por qué ser duro ni implica renunciar a los servicios que sí hay en las ciudades. La prioridad del Govern es mantener población ofreciendo empleo, vivienda y conectividad. Una de las claves es diversificar la economía más allá del turismo y la actividad primaria. "Se deben ofrecer trabajos de calidad que hagan atractivo residir en pueblos que han perdido habitantes", explica Bernat Claramunt, investigador del CREAF que trabaja en un proyecto europeo para replicar iniciativas ensayadas en otros puntos de Europa.

Una estación de esquí, en los Pirineos.

Una estación de esquí, en los Pirineos. / David Borrat / EFE

Cabe señalar que las comarcas de montaña no son todas iguales y tienen necesidades muy diferentes. La Cerdanya y el Pallars, por ejemplo, afrontan retos distintos: mientras la primera está mejor conectada pero sufre problemas de vivienda, la segunda necesita mejorar infraestructuras y servicios.

¿Qué es 'vivir bien'?

La dirección general estudia cómo replantear el relato sobre qué es "vivir bien": "¿Tener calidad de vida significa disponer del servicio de reparto de Amazon en 24 horas o significa tener los servicios esenciales bien cubiertos y a la vez estar en un entorno único?".

En este sentido, Escandinavia puso en marcha un proyecto precisamente para modificar la narrativa sobre qué era ser feliz. "La mayoría de habitantes llegaban a la conclusión de que tener buenas infraestructuras y hospitales era necesario, pero tal vez no era imprescindible poder comprar mangos y aguacates en el mercado", expone Claramunt. Uno de los proyectos previstos en Catalunya se centrará en ver qué ventajas puede tener para la población vivir en un lugar que ha perdido habitantes, pero que puede estar lleno de oportunidades y bienestar.

Estrategia multidepartamental

Uno de los retos del Govern y de la dirección general, además de redactar la nueva ley —aquí se necesitará consenso político— y desarrollar la Estratègia Pirineu, es conseguir que el trabajo político sea transversal. "La dirección general está avanzando, pero requiere que diferentes conselleries (Economia, Educació, Salut, Cultura...) inviertan en las zonas en las que vive poca gente", subraya Claramunt. "Políticamente es poco rendible pero es indispensable porque hablamos del 30% del territorio", añade.

